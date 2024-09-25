Продажа недвижимости — какие необходимы документы в 2024 году

Подписание документов. Фото: киев-notar

Украинцам рассказали, без каких документов не удастся самостоятельно законно продать недвижимость в 2024 году. Без услуг специальных агентств можно обойтись, зная определенные правила и особенности.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Какие необходимы документы для продажи квартиры

При необходимости продажи квартиры нужно собрать целый пакет важных документов и справок. Ключевыми считаются правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Правоустанавливающие документы отличаются тем, как гражданин получил жилье:

при приобретении квартиры — необходимо свидетельство купли-продажи;

в случае приватизации — свидетельство о праве собственности;

в случае передачи по наследству — свидетельство о праве на наследство/наследственный договор;

в случае обмена квартира — договор мены;

в случае признания права собственности в судебном порядке — решение суда.

В то же время, для оформления договора требуется оригинал правоустанавливающего документа. Он должен быть внесен в Госреестр прав на недвижимое имущество. Если последнего нет, то нотариус может отказать в заверении продажи жилья.

Продавая недвижимость, необходимо собрать такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, где подтверждается право собственности (договор купли-продажи/дарения/свидетельство о праве на наследство);

выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество (документ подтверждает право собственности гражданина на квартиру и что относительно нее нет никаких обязательств);

техпаспорт на квартиру (с данными о планировке, площади, характеристиках);

документ с оценкой стоимости квартиры (необходим для определения рыночной цены и расчета налогов);

справка об отсутствии долгов по коммунальным платежам;

справка о числе прописанных лиц;

нотариально заверенное согласие супруга, если квартира покупалась в браке;

нотариальная доверенность, если сделку будет совершать доверенное лицо.

Необходимы дополнительные документы:

свидетельство о праве на наследство — в случае получения квартиры по наследству;

договор дарения — при получении квартиры по договору дарения;

документы, где подтверждается приватизация;

договор ипотеки, разрешение от банка на продажу;

согласие на продажу квартиры совладельцев.

Куда обращаться за необходимыми документами

Граждане должны обращаться за необходимыми документами в следующие учреждения:

за техпаспортом нужно идти в организацию, выдающую квалификационные сертификаты. Это могут быть частные организации, предоставляющие справки установленного образца;

за справкой о зарегистрированных лицах — в ЦПАУ;

за выпиской из Госреестра на недвижимое имущество — онлайн в Дії (документ пришлют на е-почту);

за дополнительным разрешением, если в квартире прописаны несовершеннолетние дети — в органы опеки на продажу имущества;

если в жилье есть недееспособный совладелец, то необходимо судебное решение с подтверждением недееспособности. Дополнительно следует взять документ о назначении опекуна для человека в органах опеки;

если недвижимость была куплена в браке, то нужно разрешение второго супруга. Для этого нужно прийти вместе в день совершения соглашения к нотариусу и написать соответствующее письменное заявление.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ ввел лимит до 500 тыс. гривен (в эквиваленте) в месяц на расчет за работу агентов по недвижимости (оплата комиссии за управление/оплата за проживание/связанных с этим комиссий) за границей.

Также мы писали, что в Украине ожидается рост цен на недвижимость из-за повышения инфляции до 7,5%. Прогнозируется, что к концу 2024 года цены могут вырасти на 7-10%, а наибольшее подорожание ожидается в период осени-зимы 2024-2025 годов.