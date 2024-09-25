Продаж нерухомості — які необхідні документи у 2024 році

Підписання документів. Фото: kiev-notar

Українцям розповіли, без яких документів не вдасться самостійно законно продати нерухомість у 2024 році. Без послуг спеціальних агентств можна обійтися, знаючи певні правила та особливості.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Які необхідні документи для продажу квартири

У разі необхідності продажу квартири потрібно зібрати цілий пакет важливих документів та довідок. Ключовими вважаються правовстановлювальні документи, які підтверджують право власності на нерухомість.

Правовстановлювальні документи різняться тим, як громадянин отримав житло:

у разі придбання кватири — необхідне свідоцтво купівлі-продажу;

у разі приватизації — свідоцтво про право власності;

у разі передачі у спадок — свідоцтво про право на спадщину/спадковий договір;

у разі обміну квартири — договір міни;

у разі визнання права власності у судовому порядку — рішення суду.

Водночас, для оформлення договору потрібен оригінал правовстановлювального документа. Він має бути внесений у Держреєстр прав на нерухоме майно. Якщо останнього немає, то нотаріус може відмовити у завірянні продажу житла.

Продаючи нерухомість, необхідно зібрати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, де підтверджується право власності (договір купівлі-продажу/дарування/свідоцтво про право на спадщину);

виписка з Держреєстру прав на нерухоме майно (документ підтверджує право власності громадянина на квартиру і що щодо неї немає жодних обтяжень);

техпаспорт на квартиру (з даними про планування, площу, характеристики);

документ з оцінкою вартості квартири (необхідний для визначення ринкової ціни та розрахунку податків);

довідка про відсутність боргів з комунальних платежів;

довідка про число прописаних осіб;

нотаріально завірена згода чоловіка/дружини, якщо квартира купувалася в шлюбі;

нотаріальна довіреність, якщо угоду здійснюватиме довірена особа.

Необхідні додаткові документи:

свідоцтво про право на спадщину — у разі отримання квартири в спадок;

договір дарування — у разі отримання квартири за договором дарування;

документи, де підтверджується приватизація;

договір іпотеки, дозвіл від банку на продаж;

згода на продаж квартири від співвласників.

Куди звертатися за необхідними документами

Громадяни мають звертатися за необхідними документами в такі установи:

за техпаспортом потрібно йти в організацію, яка видає кваліфікаційні сертифікати. Це можуть бути приватні організації, які надають довідки встановленого зразка;

за довідкою про зареєстрованих осіб — в ЦНАП;

за випискою з Держреєстру на нерухоме майно — онлайн в Дії (документ надішлють на е-пошту);

за додатковим дозволом, якщо у квартирі прописані неповнолітні діти — в органи опіки на продаж майна;

якщо в житлі є недієздатний співвласник, то потрібне судове рішення з підтвердженням недієздатності. Додатково треба взяти документ про призначення опікуна для людини в органах опіки;

якщо нерухомість була куплена у шлюбі, то потрібен дозвіл другого з подружжя. Для цього треба прийти разом в день здійснення угоди до нотаріуса та написати відповідну письмову заяву.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ запровадив ліміт до 500 тис. гривень (в еквіваленті) в місяць на розрахунок за роботу агентів з нерухомості (оплата комісії за управління/оплата за проживання/пов'язаних з цим комісій) за кордоном.

Також ми писали, що в Україні очікується зростання цін на нерухомість через підвищення інфляції до 7,5%. Прогнозується, що до кінця 2024 року ціни можуть зрости на 7-10%, а найбільше подорожчання очікується в період осені-зими 2024-2025 років.