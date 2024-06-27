В Укрэнерго рассказали о продаже электроэнергии за границу — что известно

Председатель правления НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий. Фото: NV

В последнее время в сети распространяется информация, что якобы Украина продает электроэнергию за границу, в то время как гражданам выключают свет на несколько часов. Глава правления НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал эту информацию.

Об этом Кудрицкий рассказал в интервью "Громадському".

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Что известно об экспорте электроэнергии из Украины

По словам главы Укренерго Украина уже более месяца экспортирует электроэнергию.

"Но я хочу подчеркнуть важный момент, потому что вокруг этого вопроса много спекуляций. Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт", — сказал он.

Кудрицкий объяснил, что на самом деле речь идет о физических транзитных перемещениях. Например, из-за слабых связей в собственной энергосистеме Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию. Это означает, что электроэнергия ввозится в Украину и вывозится из нее, не оставаясь здесь. Украина не экспортирует никакой электроэнергии и не понесет потерь из-за этого процесса.

"Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией и ошибочно или сознательно пишут: "Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу". Это не так. В этом случае мы просто транзитом передаем электроэнергию, не используя собственные ресурсы. Это не наш экспорт", — сказал он.

Глава Укрэнерго рекомендовал пересмотреть раздел Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E по ссылке, где отображаются торговые операции, чтобы убедиться, что экспорт электроэнергии из Украины нулевой. Там четко видно, что электроэнергия не отправляется из Украины в Европу, а Европа поставляет электроэнергию в Украину. По словам Кудрицкого, этот импорт позволяет нам поддерживать относительно стабильную ситуацию с электроснабжением и избегать отключений.

Что еще нужно знать

Напомним, Украина не экспортирует электроэнергию за границу, сосредотачиваясь на обеспечении стабильного электроснабжения внутри страны. Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник отметил, что информация об экспорте электроэнергии является фейковой.

Мы также сообщали, что энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.