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Продаж електроенергії за кордон — у Міненерго прокоментували чутки

27 червня 2024 12:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В уряді розповіли про експорт електроенергії за кордон — що відомо
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Фото: Міненерго
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Україна не експортує електроенергію за кордон, зосереджуючись на забезпеченні стабільного електропостачання всередині країни. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що інформація про експорт електроенергії є фейковою.

Про це Колісник заявив в ефірі Радіо Свобода.

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"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб", — сказав Колісник.

За словами заступника міністра енергетики, докладаються максимальні зусилля для зменшення кількості годин обмежень електропостачання. Однак графіки залежать від поточної ситуації, на яку можуть впливати обстріли та кардинальні зміни погодних умов.

Що ще треба знати

Нагадаємо, енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.

Ми також писали, що у липні світла в домівках українців може не бути до 12 годин на добу. В Інституті енергетичних стратегій зробили такий невтішний прогноз для низки областей України.

Міненерго
електроенергія
гроші
експорт
ІПСО

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