В Укренерго розповіли про продаж електроенергії за кордон — що відомо

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: NV

Останнім часом в мережі шириться інформація, що нібито Україна продає електроенергію за кордон, у той час коли громадянам вимикають світло на декілька годин. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував цю інформацію.

Про це Кудрицький розповів в інтерв'ю "Громадському".

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Що відомо про експорт електроенергії з України

За словами очільника Укренерго Україна вже понад місяць не експортує електроенергію.

"Але я хочу підкреслити важливий момент, бо навколо цього питання багато спекуляцій. Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт", — сказав він.

Кудрицький пояснив, що насправді йдеться про фізичні транзитні переміщення. Наприклад, через слабкі зв'язки у власній енергосистемі Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини. Це означає, що електроенергія ввозиться в Україну і вивозиться з неї, не залишаючись тут. Україна не експортує жодної електроенергії і не понесе втрат через цей процес.

"Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: "Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон". Це не так. У такому разі ми просто транзитом передаємо електроенергію, не використовуючи власні ресурси. Це не наш експорт", — сказав він.

Голова Укренерго рекомендував переглянути розділ Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E за посиланням, де відображаються торгові операції, щоб переконатися, що експорт електроенергії з України є нульовим. Там чітко видно, що електроенергія не відправляється з України до Європи, а натомість Європа постачає електроенергію до України. За словами Кудрицького, цей імпорт дозволяє нам підтримувати відносно стабільну ситуацію з електропостачанням і уникати відключень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Україна не експортує електроенергію за кордон, зосереджуючись на забезпеченні стабільного електропостачання всередині країни. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що інформація про експорт електроенергії є фейковою.

Ми також повідомляли, що енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.