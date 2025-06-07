Обмен валюты в ПриватБанке — что надо знать о долларах старого образца

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В кассах государственного финучреждения "ПриватБанк" выдают банкноты американской валюты старых образцов. Однако в банке уверяют, что купюры вполне пригодны для использования и являются полноценным платежным средством.

Это следует из сообщений на странице банка в соцсети Facebook.

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Проблемы с покупкой валюты в ПриватБанке

Как говорится в одном из комментариев, клиент ПриватБанка описал проблему с покупкой иностранной валюты. Несмотря на предварительный заказ американской валюты, в кассе отделения финучреждения ему выдали купюры многолетней давности.

Гражданин сообщил, что, покупая в банке, клиенты рассчитывают на получение новых долларов, ведь банкноты старого образца можно приобрести в обменных пунктах без траты времени на предварительный заказ.

"Когда заказываешь доллары, то рассчитываешь на новые доллары, а не на старые (старые я и так, без каких-либо заказов могу купить), почему же мне предлагают только старые?" — говорится в обращении.

Не нарушает ли банк требования НБУ

Представитель ПриватБанка на сообщение клиента ответил, что долларовые купюры старого образца не является проблемой, ведь банк осуществляет выдачу валюты исключительно по нормам Национального Банка Украины (НБУ).

В кассах банков выдаются банкноты без признаков подделки или значительного повреждения, которые вполне пригодны для операций выдачи наличных. Купюры не имеют никаких ограничений по году выпуска и номиналу. Банкноты долларов США, выпущенные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине, а их вывод не запланирован в ближайшее время.

"Также отметим, что в отделении банка выдаются купюры, которые предварительно прошли проверку, соответственно, при выдаче предлагаются платежные купюры", — добавили в финучреждении.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

Ранее мы писали, что в ПриватБанке обнародовали информацию о том, как правильно заполнить реквизиты и какие дополнительные документы нужны для SWIFT-переводов. Также известны тарифы за услугу отправки средств.

Также сообщалось, что почти до октября за переводы с карт Visa ПриватБанка клиентам будут начислять кэшбэк. Ежемесячно ожидается розыгрыш до 5 тыс. грн.