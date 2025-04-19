Налог на автомобили в Украине — какие ставки действуют в 2025 году

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

Если украинцы продают легковые автомобили или другую спецтехнику, то должны уплатить за это налог. Не облагается налогом только первая в году реализация транспортного средства.

Это означает, что украинцы, которые продают в год две или более машины, должны отдать государству определенную сумму, сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНС).

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Ставка зависит от ряда параметров. Например, реализация второго легкового авто в году облагается налогом на доходы физлиц в 5%. Третья и каждая последующая продажа облагается налогом уже по ставке в 18%.

Стоит отметить, что ставки касаются не только продажи легковых авто. Они распространяются на:

мотоциклы;

мопеды.

"Если продаются легковой автомобиль, мотоцикл или мопед — доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи. Но не ниже (на выбор плательщика) среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или рыночной стоимости, определенной согласно закону", — пояснили налоговики.

При этом продажа автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов, спецтехники и другого движимого имущества облагается налогом с первой реализации. Например:

на первую и вторую продажу ставка налога установлена в размере 5%;

на третью и каждую последующую — 18%.

К тому же с полученного от продажи дохода граждане должны не забыть уплатить военный сбор в 5%.

"Если физическое лицо продало движимое имущество и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то оно обязано до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства. А до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства", — подчеркнули в Государственной налоговой службе.

Что еще должны знать украинцы

В стране планируют усилить налоговый контроль, чтобы украинцы, которые получают доходы за деятельность на цифровых платформах, тоже платили налоги. Как объяснил председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, соответствующий законопроект в парламенте примут в следующие 3-4 месяца.

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