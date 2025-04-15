Онлайн-продажі в Україні — кому з українців доведеться платити податки

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

Фахівці Податкової служби України моніторять соціальні мережі, щоби виявляти громадян, які ухиляються від сплати податків. Мова про українців, які продають товари онлайн.

Про це в етері Ранок.LIVE розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Як пояснила народна обраниця, щоби встановити факт ухилення від сплати податків, спеціалісти аналізують:

дані з РРО;

відкриті джерела;

соціальні мережі;

маркетплейси.

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, податківці точно зацікавляться громадянами, які продають сотні однакових товарів та мають щомісячний заробіток в мільйон гривень.

"Якщо це є однорідний товар, наприклад, телефони, навушники, чи якісь гаджети, чи будь-що, що не було у вжитку, є новим та не є особистим речами тої людини, яка їх продає. І обсяги заробітку цієї людини перевищують затрати податківців на виявлення таких осіб. Тобто, йдеться про ухилення на мільйони гривень щомісяця. Менші суми не зацікавлять нашу податкову службу", — зауважила вона.

Про що ще варто знати

В Україні контроль за оподаткуванням незабаром стане жорсткішим. Так, за словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, нововведення з'являться для українців, які мають доходи від діяльності на цифрових платформах.

"Усі виконавці та підрядники, зареєстровані на цих платформах, самостійно повинні декларувати свої доходи та сплачувати з них податки — 18% ПДФО та 5% військового збору. Цього практично ніхто не робить, а можливості ДПС для контролю таких платників податків украй обмежені", — пояснив Гетманцев.

Щоби виправити цю ситуацію, парламенту невдовзі запропонують підтримати відповідний законопроєкт. Очікується, що його ухвалять за три-чотири місяці.

Нагадаємо, що в Україні представили матрицю оподаткування віртуальних активів. Громадянам, зокрема, пояснили, як стягуватимуть кошти з доходів від фінансових операцій з криптовалютою. Також дізнавайтесь, чи можна заплатити податки за іншу людину зі свого рахунку.