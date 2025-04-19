Податок на автомобілі в Україні — які ставки діють у 2025 році

Водій за кермом автомобіля. Фото: Unsplash

Якщо українці продають легкові автомобілі або іншу спецтехніку, то мають сплатити за це податок. Не оподатковується лише перша у році реалізація транспортного засобу.

Це означає, що українці, які продають на рік дві або більше автівки, повинні віддати державі певну суму, повідомили у Державній податковій службі України (ДПС).

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Ставка залежить від низки параметрів. Наприклад, реалізація другого легкового авто в році обкладається податком на доходи фізосіб у 5%. Третій і кожний наступний продаж оподатковується вже за ставкою у 18%.

Варто зауважити, що ставки стосуються не тільки продажів легкових авто. Вони поширюються на:

мотоцикли;

мопеди.

"Якщо продаються легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед — дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу. Але не нижче (на вибір платника) середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або ринкової вартості, визначеної згідно із законом", — пояснили податківці.

При цьому продаж автобусів, вантажівок, причепів, тракторів, спецтехніки та іншого рухомого майна оподатковується з першої реалізації. Наприклад:

на перший та другий продаж ставка податку встановлена у розмірі 5%;

на третій та кожен наступний — 18%.

До того ж з отриманого від продажу доходу громадяни мають не забути сплатити військовий збір у 5%.

"Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податку або військового збору, то вона зобов'язана до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан та доходи та визначити відповідні податкові зобов'язання. А до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов'язання", — підкреслили у Державній податковій службі.

Що ще мають знати українці

В країні планують посилити податковий контроль, щоби українці, які отримують доходи за діяльність на цифрових платформах, теж сплачували податки. Як пояснив голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, відповідний законопроєкт в парламенті ухвалять в наступні 3-4 місяці.

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