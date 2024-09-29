Клиенты жалуются на исчезновение средств с карт ПриватБанка после сделки на OLX — на чью сторону стал суд

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Женщина разместила объявление на сайте OLX и вскоре обнаружила исчезновение 43 500 гривен с карты государственного ПриватБанка. В финучреждении заявили, что ответственность за инцидент лежит на самой клиентке, поскольку она огласила информацию, приведшую к потере средств.

Об этом говорится в решении Красногвардейского районного суда Днепропетровска (юридическое название суда).

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Детали дела

Отмечено, что 27 сентября 2023 года женщина обновила объявление на сайте OLX, оплатив 249 гривен с кредитной карты ПриватБанка, а затем разместила еще одно объявление за 64 гривны с пенсионной карты. Через полчаса ей написал неизвестный в Viber, спрашивая об актуальности объявления. Женщина предоставила номер пенсионной карты, поскольку на других счетах средств не было. Она утверждает, что не сообщала никаких других данных, но впоследствии получила уведомление, что платеж не проходит, и ей посоветовали обратиться в банк для выяснения проблемы.

Женщина сообщила, что на 27 сентября 2023 остаток кредитного лимита на ее карте составлял 23 754 гривны, поскольку она потратила 1 245 гривен на собственные нужды. В тот же день она получила уведомление от ПриватБанка о списании средств с ее кредитной карты. В результате женщина обратилась в полицию с заявлением о преступлении, информация о котором была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

"27 сентября 2023 года перевод средств с карты истицы был осуществлен путем создания платежа в системе дистанционного обслуживания клиентов Internet Banking "Приват-24". Без разглашения с его стороны информации, другое лицо не смогло бы ни снять, ни перевести средства, поскольку в банка существует надежная система защиты счетов клиентов банка", — заявили представители ПриватБанка.

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины против ПриватБанка, обязав учреждение вернуть безосновательно списанные средства в размере 43 500 гривен.

В решении суда отмечается, что доступ к аккаунту "Приват-24" клиентки был осуществлен с разных устройств за короткий промежуток времени с корректным вводом логина и пароля. Однако банк не предоставил доказательств того, что были приняты надлежащие меры по проверке подлинности пользователя, а также не подтвердил принадлежность платежного инструмента к конкретному лицу. Суд обратил внимание на то, что при нетипичном входе в аккаунт с разных устройств и росте кредитного лимита банк не проверил индивидуальную учетную информацию женщины.

В результате суд пришел к выводу, что спорные платежные операции были проведены без необходимой аутентификации, что является нарушением требований Закона Украины "О платежных услугах" и соответствующего Положения об эмиссии и эквайринге платежных инструментов.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк требует от клиентки вернуть долг в 30559 гривен по кредиту. Однако женщина утверждает, что в настоящее время находилась за границей и не давала согласия на его получение.

Мы также писали, что клиенты ПриватБанка сообщают о случаях, когда с их карт исчезают большие суммы средств, как личных, так и кредитных. Один из пострадавших рассказал, что с его зарплатной и кредитной карт было снято 50 тысяч гривен без получения каких-либо уведомлений или подтверждений транзакции.