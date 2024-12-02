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Проблемы с кэшбеком в ПриватБанке — на что жалуются клиенты

2 декабря 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Почему у ПриватБанка возникают проблемы с выводом кэшбека — опыт клиента
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиент государственного ПриватБанка жестко раскритиковал учреждение из-за проблем с выводом кэшбека. Мужчина уверен, что проблемы возникли не случайно.

Об этом говорится на портале "Минфина".

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Детали жалобы

Так, клиент ПриватБанка 1 декабря посетовал, что 30 ноября банк категорически не разрешал перевести кэшбек на карту, хотя подтверждение сделки поступало. 1 декабря банк предложил вывести кэшбек, но уже с вычетом нового налога в размере 23%. По словам клиента, такая ситуация выглядит как умышленная блокировка операций для получения дополнительных средств.

"1 декабря предлагается вывести кэшбек, но уже за минусом новых налогов по ставке 23%. Такое дно. Ради 3,5% налогов блокировать вывод кэшбека", — написал он.

В ответ банк пояснил, что выплата кэшбека в вечернее время может производиться с задержкой по техническим причинам. Представители учреждения порекомендовали клиентам проводить такие операции в рабочие часы во избежание возможных сложностей.

ПриватБанк также принес извинения за созданные неудобства, но прямого ответа на обвинения в отношении налогов клиенту не предоставил.

Проблемы с кэшбеком в ПриватБанке
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка ПриватБанка столкнулась с проблемой, связанной с некорректным начислением процентов за использование кредитных средств. По ее словам, финансовое учреждение насчитало лишние проценты, однако на запрос с просьбой предоставить объяснение банк до сих пор не ответил.

Мы также писали, что украинка потеряла 75 300 гривен со своего банковского счета, однако в ПриватБанке заявили, что компенсация этих средств невозможна из-за соблюдения правил использования сервиса "Приват24". Женщина не согласилась с таким решением и решила обратиться в суд, чтобы защитить свои права.

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