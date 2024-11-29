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Чому суд не допоможе повернути вкрадені з карток Приват24 кошти

29 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Гроші зникли, а винна клієнтка — суд розглянув позов проти ПриватБанку
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українка втратила 75 300 гривень зі свого рахунку, але ПриватБанк відмовився компенсувати кошти, посилаючись на правила користування сервісом "Приват24". Не погоджуючись із цим, жінка вирішила відстоювати свої права у суді.

Про це йдеться у рішенні Деснянського районного суду Чернігова.

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Деталі справи

У квітні 2024 року з рахунку жінки несанкціоновано списали 75 300 гривень. Постраждала звернулася до співробітників ПриватБанку із заявою про шахрайські дії, а також повідомила про інцидент до поліції. У травні банк відповів, що не може повернути кошти, оскільки не вбачає підстав для цього. У повідомленні зазначили, що спірні транзакції були ініційовані через систему "Приват24", а створення таких платежів можливе лише за допомогою фінансового телефону та особистих даних клієнтки, які вона мала б тримати у таємниці.

"Позивачкою не доведено наявність протиправних дій співробітників банку, які б призвели до незаконного використання персональної конфіденційної інформації клієнтки, що завдали матеріальних збитків відповідачу", — заявили представники ПриватБанку. 

Рішення суду

Суд відмовив жінці у задоволенні позову, вказавши, що вона не дотрималася обов'язку негайно повідомити банк про спірні транзакції. Згідно з рішенням, облікові дані клієнтки були скомпрометовані ще 2 квітня 2024 року під час доступу до стороннього пристрою, через який і здійснили несанкціоновані операції. Однак звернення до служби підтримки банку надійшло лише 3 квітня, що суд розцінив як порушення вимоги про негайне інформування.

Суд також зазначив, що позивачка не надала доказів, які б підтверджували неможливість своєчасного повідомлення банку про шахрайство. Відповідно до правил користування банківськими послугами, клієнт зобов'язаний забезпечувати конфіденційність даних доступу до рахунків (паролів, ПІН-кодів, CVV-кодів) і повідомляти банк у разі їх втрати чи розголошення. Через це відповідальність за інцидент покладено на позивачку.

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку зіткнулася з проблемою нарахування зайвих відсотків за користування кредитними коштами. Попри її звернення із запитом на роз'яснення, банк не надав жодної відповіді, залишивши ситуацію невирішеною.

Ми також писали, що з 1 грудня в Україні стартує виплата грошової допомоги в розмірі 1000 грн у межах державної програми "Зимова єПідтримка". Кошти надходитимуть на спеціальну картку "Національний кешбек" від ПриватБанку, яка передбачає додатковий кешбек у розмірі 10%.

ПриватБанк гроші шахрайство Приват24 судові рішення

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