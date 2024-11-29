Гроші зникли, а винна клієнтка — суд розглянув позов проти ПриватБанку

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українка втратила 75 300 гривень зі свого рахунку, але ПриватБанк відмовився компенсувати кошти, посилаючись на правила користування сервісом "Приват24". Не погоджуючись із цим, жінка вирішила відстоювати свої права у суді.

Про це йдеться у рішенні Деснянського районного суду Чернігова.

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Деталі справи

У квітні 2024 року з рахунку жінки несанкціоновано списали 75 300 гривень. Постраждала звернулася до співробітників ПриватБанку із заявою про шахрайські дії, а також повідомила про інцидент до поліції. У травні банк відповів, що не може повернути кошти, оскільки не вбачає підстав для цього. У повідомленні зазначили, що спірні транзакції були ініційовані через систему "Приват24", а створення таких платежів можливе лише за допомогою фінансового телефону та особистих даних клієнтки, які вона мала б тримати у таємниці.

"Позивачкою не доведено наявність протиправних дій співробітників банку, які б призвели до незаконного використання персональної конфіденційної інформації клієнтки, що завдали матеріальних збитків відповідачу", — заявили представники ПриватБанку.

Рішення суду

Суд відмовив жінці у задоволенні позову, вказавши, що вона не дотрималася обов'язку негайно повідомити банк про спірні транзакції. Згідно з рішенням, облікові дані клієнтки були скомпрометовані ще 2 квітня 2024 року під час доступу до стороннього пристрою, через який і здійснили несанкціоновані операції. Однак звернення до служби підтримки банку надійшло лише 3 квітня, що суд розцінив як порушення вимоги про негайне інформування.

Суд також зазначив, що позивачка не надала доказів, які б підтверджували неможливість своєчасного повідомлення банку про шахрайство. Відповідно до правил користування банківськими послугами, клієнт зобов'язаний забезпечувати конфіденційність даних доступу до рахунків (паролів, ПІН-кодів, CVV-кодів) і повідомляти банк у разі їх втрати чи розголошення. Через це відповідальність за інцидент покладено на позивачку.

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку зіткнулася з проблемою нарахування зайвих відсотків за користування кредитними коштами. Попри її звернення із запитом на роз'яснення, банк не надав жодної відповіді, залишивши ситуацію невирішеною.

Ми також писали, що з 1 грудня в Україні стартує виплата грошової допомоги в розмірі 1000 грн у межах державної програми "Зимова єПідтримка". Кошти надходитимуть на спеціальну картку "Національний кешбек" від ПриватБанку, яка передбачає додатковий кешбек у розмірі 10%.