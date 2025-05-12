Сервис быстрого возврата посылок Укрпошты - как работает новая услуга

Люди возле отделения Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для клиентов Укрпошты с 12 мая 2025 года заработал сервис быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты. Отправить посылку обратно можно будет сразу во время оформления.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

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Воспользоваться новой услугой украинцы могут:

в личном кабинете на сайте;

в мобильном приложении;

в любом отделении почтового оператора.

Сервис позволяет оформить отправление с условием обратной доставки по выбранному тарифу, если посылку не забрали. Укрпошта установила два тарифа для возврата:

"Базовый" — стандартный возврат, по умолчанию применяется, если пользователь не выбрал другой вариант;

"Приоритетный" — предусматривает первоочередную обработку и более быструю доставку обратно к отправителю.

Таким образом, посылку можно отправить по обычному тарифу, а вернуть быстрее или дешевле. Как возвращать товар — решает сам клиент, когда создает отправление. Таким образом у него не будет лишних расходов в случае возврата товара.

В пресс-службе отмечают, что новая услуга актуальна для предприятий, которые работают с интернет-продажами. Когда товар клиенту не понравился или человек вообще его не получил, важно быстро его вернуть без дополнительных хлопот.

"Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба для клиентского опыта", — сказал гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

Напомним, экономить на почтовых услугах могут украинцы, которые являются клиентами государственного Ощадбанка. Скидка в 25% на доставку от Укрпошты будет действовать до конца 2025 года.

Также мы рассказывали, что Новая пошта установила новые условия для доставки посылок за границу. Также в компании появилась более детализированная тарифная сетка для малых грузов

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