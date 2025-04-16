Банк на базі Укрпошти — чи запрацює у 2025 році

Жінка на Укрпошті. Фото: УНІАН

Укрпошта почне надавати фінансові послуги населенню у другій половині 2025 року. Також цьогоріч кардинально зміниться робота листонош.

Про це сказав у подкасті Центру економічної стратегії генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Так, Смілянський розповів, що процес із запуском фінансових послуг на Укрпошті вже триває.

"Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого", — сказав гендиректор Укрпошти.

Зараз, за його словами, українці з обмеженими фізичними можливостями або люди в регіонах, де відсутній стабільний зв'язок, позбавлені можливості отримувати банківські послуги, оскільки закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. Коли такі функції отримає Укрпошта, то обмеження зникнуть.

Тим часом роботу листонош планують повністю цифровізувати. Так, усі вони отримають мінікомп'ютери та працюватимуть офлайн.

"Ми створюємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися. Це складне завдання, але ми зробимо все можливе", — розповів Ігор Смілянський.

Що відомо про поштобанк

У березні 2025 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13018-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні". Таким чином парламент дав дозвіл на створення банку, який працюватиме за новими принципом, на підставі не повної банківської ліцензії.

На початку року Міністерству розвитку громад та територій передали акції Першого інвестиційного банку, який належав російським олігархам. Надалі їх віддадуть Укрпошті, щоби поштовий оператор зміг надавати населенню базові фінпослуги, а саме:

отримання соціальних виплат;

оплату комунальних рахунків;

відкриття банківських рахунків тощо.

Нагадаємо, банки та обмінники відмовляються приймати деякі американські долари. На вимогу НБУ, до деяких купюр застосовується лише інкасо (заміна готівки в іноземному банку).

Також ми розповідали, що Укрпошта розпродує посилки, які так і не були вручені отримувачам. Наразі аукціони проводяться у шести містах.