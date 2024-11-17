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ПриватБанк обвинили в потере крупной суммы — суд не помог

17 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиентка ПриватБанка требует вернуть более 43 тыс. грн, которые украли мошенники
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Женщина заявила о потере 43 678 гривен из двух карт ПриватБанка. По ее словам, банк не применил процедуру усиленной проверки подлинности во время проведения спорных транзакций, что привело к нарушению ее прав. Клиентка требует от банка вернуть списанные средства.

Об этом говорится в решении Винницкого городского суда Винницкой области.

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Детали дела

Отмечено, что 16 марта 2022 года с карт клиентки ПриватБанка были совершены транзакции, которые она не инициировала. В частности, с карты "Универсальная" списали 41 970 гривен через три отдельных операции, а с карты "Для выплат" — 1 708 гривен. После обнаружения мошеннического списания владелица обратилась в ПриватБанк и полицию, чтобы вернуть средства.

Клиентка заявила, что банк не обеспечил усиленную проверку подлинности во время проведения транзакций, чем нарушил свои обязанности. Однако в ПриватБанке отрицают эти обвинения. По их словам, система "Приват24" работает с использованием усиленной аутентификации, и мошенническим преданиям способствовало опрометчивое поведение клиентки.

По результатам служебной проверки, проведенной главным специалистом по защите электронных платежей и услуг Управления безопасности по Юго-Западному макрорегиону, выяснилось, что причиной несанкционированного снятия средств с карты клиентки стало разглашение ею конфиденциальной информации после перехода по фишинговой ссылке. Именно этот фактор стал способствующим мошенническим действиям злоумышленников.

Решение суда

Женщине было отказано в удовлетворении, поскольку суд установил отсутствие нарушения ее прав или законных интересов. Решая дело, суд сослался на постановление Черновицкого апелляционного суда от 12 июня 2023 года, которое вступило в законную силу. Согласно этому постановлению, снятию средств с карточек истицы способствовала ее опрометчивость: 16 марта 2022 года, после перехода по фишинговой ссылке, она ввела пароль от своего аккаунта "Приват-24", что стало известно третьему лицу. Операции были проведены до того, как женщина сообщила банку об инциденте. Суд подтвердил, что истица своими действиями способствовала незаконному использованию информации, что позволило инициировать платежные операции. Таким образом банк не несет ответственности за эти транзакции.

Суд также отметил, что истица не предоставила надлежащих доказательств, подтверждающих ее требования. Учитывая это, суд решил, что отсутствуют основания для признания спорных транзакций недействительными, а также для обязательства банка вернуть средства и отменить штрафы и пени, поскольку эти требования необоснованны.

Что еще нужно знать

Напомним, недавно ПриватБанк объявил о запуске масштабной акции в "Зеленую пятницу". В рамках этой инициативы клиенты получат повышенные кэшбеки и скидки на товары ведущих брендов.

Мы также писали, что в ПриватБанке рассказали, в каких условиях украинским военным не начисляется пеня за невыполнение обязательств перед банком, а также проценты за пользование кредитом. Некоторые бойцы утверждают, что отказывают им в этих льготах.

ПриватБанк деньги банки мошенничество судебные решения

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