Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк звинуватили у втраті крупної суми — суд не допоміг arrow

ПриватБанк звинуватили у втраті крупної суми — суд не допоміг

17 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнтка ПриватБанку вимагає повернути понад 43 тис. грн, які вкрали шахраї
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Жінка заявила про втрату 43 678 гривень із двох карток ПриватБанку. За її словами, банк не застосував процедуру посиленої автентифікації під час проведення спірних транзакцій, що призвело до порушення її прав. Клієнтка вимагає від банку повернути списані кошти.

Про це йдеться у рішенні Вінницького міського суду Вінницької області.

Читайте також:

Деталі справи

Зазначено, що 16 березня 2022 року з карток клієнтки ПриватБанку були здійснені транзакції, які вона не ініціювала. Зокрема, з картки "Універсальна" списали 41 970 гривень через три окремі операції, а з картки "Для виплат" — 1 708 гривень. Після виявлення шахрайського списання власниця звернулася до ПриватБанку та поліції, щоб повернути кошти.

Клієнтка заявила, що банк не забезпечив посилену автентифікацію під час проведення транзакцій, чим порушив свої обов'язки. Однак у ПриватБанку заперечують ці звинувачення. За їхніми словами, система "Приват24" працює з використанням посиленої автентифікації, і шахрайським переказам сприяла необачна поведінка клієнтки.

За результатами службової перевірки, проведеної головним спеціалістом із захисту електронних платежів і послуг Управління безпеки по Південно-Західному макрорегіону, з'ясувалося, що причиною несанкціонованого зняття коштів з картки клієнтки стало розголошення нею конфіденційної інформації після переходу за фішинговим посиланням. Саме цей фактор став сприяючим до шахрайських дій зловмисників.

Рішення суду

Жінці було відмовлено в задоволенні позову, оскільки суд встановив відсутність порушення її прав чи законних інтересів. Вирішуючи справу, суд послався на постанову Чернівецького апеляційного суду від 12 червня 2023 року, яка набрала законної сили. Згідно з цією постановою, зняттю коштів з карток позивачки сприяла її необачність: 16 березня 2022 року, після переходу за фішинговим посиланням, вона ввела пароль від свого акаунта "Приват-24", що стало відомо третій особі. Операції були проведені до того, як жінка повідомила банк про інцидент. Суд підтвердив, що позивачка своїми діями сприяла незаконному використанню інформації, що дозволило ініціювати платіжні операції. Таким чином, банк не несе відповідальності за ці транзакції.

Суд також зазначив, що позивачка не надала належних доказів, які б підтверджували її вимоги. Враховуючи це, суд вирішив, що відсутні підстави для визнання спірних транзакцій нечинними, а також для зобов'язання банку повернути кошти та скасувати штрафи й пені, оскільки ці вимоги є необґрунтованими.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк оголосив про запуск масштабної акції до "Зеленої п'ятниці". У межах цієї ініціативи клієнти отримають підвищені кешбеки та знижки на товари провідних брендів.

Ми також писали, що у ПриватБанку розповіли, за яких умов українським військовим не нараховується пеня за невиконання зобов'язань перед банком, а також відсотки за користування кредитом. Деякі бійці стверджують, що їм відмовляють у цих пільгах.

ПриватБанк гроші банки шахрайство судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:09 Внаслідок атаки в Україні запровадили екстрені відключення світла

07:56 Одеса під атакою — в місті не працює електротранспорт

07:45 Хто може не платити податок на нерухомість в Україні — список

07:17 У Києві після вибухів палає дах будинку, є постраждалі

07:01 ПриватБанк звинуватили у втраті крупної суми — суд не допоміг

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

06:45 Чому деяким військовим не надають одноразову грошову допомогу

06:40 Чормет знизився в ціні — скільки коштує брухт в листопаді

06:36 У Києві було чути потужні вибухи на тлі пусків ракет РФ

06:30 Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Чи законна вимога йти до ТЦК, якщо особу зняли з обліку

08:09 Внаслідок атаки в Україні запровадили екстрені відключення світла

07:56 Одеса під атакою — в місті не працює електротранспорт

07:45 Хто може не платити податок на нерухомість в Україні — список

07:17 У Києві після вибухів палає дах будинку, є постраждалі

07:01 ПриватБанк звинуватили у втраті крупної суми — суд не допоміг

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

06:45 Чому деяким військовим не надають одноразову грошову допомогу

06:40 Чормет знизився в ціні — скільки коштує брухт в листопаді

06:36 У Києві було чути потужні вибухи на тлі пусків ракет РФ

06:30 Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Чи законна вимога йти до ТЦК, якщо особу зняли з обліку

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку