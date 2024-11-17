Клієнтка ПриватБанку вимагає повернути понад 43 тис. грн, які вкрали шахраї

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жінка заявила про втрату 43 678 гривень із двох карток ПриватБанку. За її словами, банк не застосував процедуру посиленої автентифікації під час проведення спірних транзакцій, що призвело до порушення її прав. Клієнтка вимагає від банку повернути списані кошти.

Про це йдеться у рішенні Вінницького міського суду Вінницької області.

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Деталі справи

Зазначено, що 16 березня 2022 року з карток клієнтки ПриватБанку були здійснені транзакції, які вона не ініціювала. Зокрема, з картки "Універсальна" списали 41 970 гривень через три окремі операції, а з картки "Для виплат" — 1 708 гривень. Після виявлення шахрайського списання власниця звернулася до ПриватБанку та поліції, щоб повернути кошти.

Клієнтка заявила, що банк не забезпечив посилену автентифікацію під час проведення транзакцій, чим порушив свої обов'язки. Однак у ПриватБанку заперечують ці звинувачення. За їхніми словами, система "Приват24" працює з використанням посиленої автентифікації, і шахрайським переказам сприяла необачна поведінка клієнтки.

За результатами службової перевірки, проведеної головним спеціалістом із захисту електронних платежів і послуг Управління безпеки по Південно-Західному макрорегіону, з'ясувалося, що причиною несанкціонованого зняття коштів з картки клієнтки стало розголошення нею конфіденційної інформації після переходу за фішинговим посиланням. Саме цей фактор став сприяючим до шахрайських дій зловмисників.

Рішення суду

Жінці було відмовлено в задоволенні позову, оскільки суд встановив відсутність порушення її прав чи законних інтересів. Вирішуючи справу, суд послався на постанову Чернівецького апеляційного суду від 12 червня 2023 року, яка набрала законної сили. Згідно з цією постановою, зняттю коштів з карток позивачки сприяла її необачність: 16 березня 2022 року, після переходу за фішинговим посиланням, вона ввела пароль від свого акаунта "Приват-24", що стало відомо третій особі. Операції були проведені до того, як жінка повідомила банк про інцидент. Суд підтвердив, що позивачка своїми діями сприяла незаконному використанню інформації, що дозволило ініціювати платіжні операції. Таким чином, банк не несе відповідальності за ці транзакції.

Суд також зазначив, що позивачка не надала належних доказів, які б підтверджували її вимоги. Враховуючи це, суд вирішив, що відсутні підстави для визнання спірних транзакцій нечинними, а також для зобов'язання банку повернути кошти та скасувати штрафи й пені, оскільки ці вимоги є необґрунтованими.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк оголосив про запуск масштабної акції до "Зеленої п'ятниці". У межах цієї ініціативи клієнти отримають підвищені кешбеки та знижки на товари провідних брендів.

Ми також писали, що у ПриватБанку розповіли, за яких умов українським військовим не нараховується пеня за невиконання зобов'язань перед банком, а також відсотки за користування кредитом. Деякі бійці стверджують, що їм відмовляють у цих пільгах.