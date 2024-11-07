Пільги на кредити — у ПриватБанку пояснили, хто з військових має право

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, за яких умов військовослужбовцям не нараховується пеня за невиконання зобов'язань перед банком, а також відсотки за користування кредитом. Деякі українські бійці стверджують, що їм відмовляють у цьому.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Як йдеться у повідомленні, військовий звернувся до відділення банку з проханням скасувати нарахування пені за невиконання зобов'язань перед банком та відсотків на час військової служби. Сам він пішов служити в армію за контрактом три місяці тому, однак представники фінустанови відмовили, оскільки за цих умов нібито відповідне право не передбачається.

"Звернувся до Привату для надання військовослужбовцю кредитних канікул на час служби. Почув відмову з причини, що я контрактник, а не мобілізований, і в мене немає УБД. УБД в мене немає, тому що я служу ще тільки три місяці (два з яких — навчальний центр). Робимо висновки: пішов добровільно захищати країну — тобі нічого не передбачується. Упакували в буса — можеш оформляти", — йдеться у зверненні.

Скарга. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку щодо скасування пені та відсотків за кредитом

У банку відреагували на звернення, зазначивши, що відповідне питання регулює п. 15 ст. 14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Згідно з ним, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед фінустановою, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються, зокрема, військовим, які брали чи продовжують брати участь в антитерористичній операції чи в стримуванні збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях та інших заходах, необхідних для забезпечення оборони країни.

При цьому ненарахування застосовується за період проходження ними військової служби, однак не більше тривалості особливого періоду.

Також відповідне право мають і дружини (чоловіки) таких військових на весь час проходження ними служби (з моменту набуття чинності закону — 18 травня 2024 року).

Від військовослужбовців чекають такий пакет документів:

посвідчення учасника бойових дій / посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (видане після 18 березня 2014 року);

один із документів, який підтверджує період проходження військової служби: це може бути військовий квиток, витяг з наказу, контракт на службу; довідка за формою 5 (чи інша форма), де вказаний період проходження служби бійцем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку НБУ виявив під час перевірки порушення законодавства. Через це регулятор виписав штраф на майже 2 млн грн.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку повідомили, що вилучені чи забуті у його банкоматах картки не повертаються власникам. Це стосується і карток, які були випущені іншою фінустановою.