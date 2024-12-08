ПриватБанк нарушил права клиентки и безосновательно снял более 50 тысяч. грн — что решил суд

Карта ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Выступившая поручителем по кредитному соглашению женщина стала жертвой действий ПриватБанка, который списал с ее карточки 50 340 гривен на погашение задолженности по кредиту. Она считает эти действия незаконными и решила обратиться в суд, чтобы оспорить решение банка.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Гражданка обратилась в суд с требованием признать прекращенной свою ручательство по договору от 18.03.2008 г. между ее мужем и ПриватБанком, а также взыскать с банка безосновательно списанную сумму 50 340 гривен и 100 тысяч гривен морального вреда. Она утверждает, что 14.03.2023 г. банк незаконно списал средства с ее карты для погашения задолженности, хотя договор поручительства был прекращен. Истец отмечает, что не имеет никаких обязательств перед банком, а ее права были нарушены.

Судебные материалы свидетельствуют, что кредитный договор был заключен 18.03.2008 г., а поручительство было оформлено на обеспечение выполнения обязательств по кредиту. Все попытки погашения долга из-за продажи имущества в 2009 году не привели к закрытию долга. Однако 14.03.2023 г. банк без ее ведома списал 50 340 гривен с ее карты. Согласно выписке из Национального банка Украины, обязательства по кредиту не были прекращены, и банк продолжал требовать погашения долга.

Истец также отмечает, что в договоре поручительства не определен срок прекращения поручительства, и он действует до полного выполнения обязательств по кредитному договору.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск женщины, признав прекращенным ее поручительство по кредитному соглашению от 18.03.2008 г. ПриватБанк должен взыскать с нее сумму 50 340 гривен, а также выплатить 10 тысяч гривен морального ущерба.

Суд указал, что материалы дела не содержат доказательств уведомления поручителя о нарушении должником основного обязательства. Пункт 7 договора поручительства предусматривал право кредитора списать средства со счета поручителя для погашения долга, но не были определены четкие реквизиты этого счета. Также банк не сообщил поручителю о просрочке долга.

Суд решил, что списание 50 340 гривен со счета женщины 14.03.2023 было безосновательным. Поручительство было прекращено еще в 2012 году, и банк нарушил права клиента. Относительно морального ущерба суд признал требование обоснованным, но в меньшем размере.

Что еще интересно знать

Напомним, ПриватБанк объяснил, почему иногда происходит ограничение или блокировка кредитного лимита на карточках клиентов. Это касается максимальной суммы, которую можно получить в виде ссуды через кредитные карты, и такая ситуация может быть неприятной для некоторых граждан.

Мы также рассказывали, что ПриватБанк поделился советами, как избежать потери средств при использовании банкоматов. Такие инциденты становятся темой жалоб среди клиентов разных банков.