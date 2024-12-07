ПриватБанк розповів, що може стати приводом для відмови у кредитному ліміті

Застосунок"Приват24".Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" назвали причини обмеження чи блокування кредитного ліміту — максимальної суми, на яку клієнти можуть розраховувати у вигляді позики за допомогою кредитних карток. Громадяни іноді стикаються з такою проблемою.

Про це свідчить інформація на порталі "Мінфін", де українці залишають відгуки щодо роботи фінустанов.

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Блокування кредитного ліміту у ПриватБанку

Як розповів один із клієнтів, йому неочікувано заблокували кредитний ліміт у ПриватБанку. За словами громадянина, він постійно користувався карткою, ніколи не протермінував оплату чи поповнення.

Він намагався дізнатися у банку, коли знову стане доступним ліміт і які причини блокування, однак конкретної відповіді не надали.

Згодом у фінустанові повідомили, що використання кредитного ліміту заблокували через "ситуацію в країні", проблема не в картці, а в місці, де перебуває. Тоді як у знайомих, які проживають там же, подібних проблем нема, повідомив клієнт.

"Без попередження, будь-якої смс і т.д., Приват заблокував кредитний ліміт. На питання наскільки і які причини, відповідають за скриптом, колись, очікуйте смс. Ви або попереджайте про такі дії заздалегідь, хоча б якимось повідомленням, або дайте відповідь, коли відновлять, місяць, два, рік?" — зазначив він.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому можливе обмеження кредитного ліміту

Представник банку відповів, що рішення про надання кредитного ліміту фінустанова ухвалює, зважаючи на багато факторів. Автоматизовна перевірка покликана встановити рівень платоспроможності й надійності клієнтів банку. Серед чинників, які впливають на аналіз:

наявність кредитів в інших установах;

протерміновані платежі;

нарахування зарплати;

активне користування карткою.

"Ми дуже рекомендуємо Вам активно користуватись карткою і надалі, тоді наступного разу шансів отримати кредит буде значно більше. Якщо нам будуть потрібні від Вас документи, що підтверджують дохід — ми обов´язково це вкажемо при подачі заявки в Приват24", — додали у банку.

За правилами, щоб не втратити доступ до бажаного кредитного ліміту, необхідно:

щоб була "чиста" кредитна історія, адже має велике значення на право на кредити, може посприяти у збільшенні ліміту;

мати достатній рівень доходів: чим вони вищі, тим більшою буде можливість підвищити ліміт;

зважати на соціальний статус: студентам та тим, у кого нема постійного місця роботи, можуть обмежити право на кредитний ліміт;

відкриті інші кредити: цей факт теж може вплинути на розмір ліміту.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк уточнив, як не втратити кошти під час зняття готівки у банкоматах, оскільки терміни повернення можуть сягати 180 діб. Для цього потрібно знати кілька правил.

Також ми писали, що у ПриватБанку дали поради, як самому захистити кошти на картці від шахраїв. У разі незаконного списання коштів можна не телефонувати до оператора та не чекати на лінії, а оперативно сповістити про це у застосунку "Приват24".