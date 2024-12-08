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ПриватБанк знімає десятки тисяч з поручителей за кредитом

8 грудня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк порушив права клієнтки та безпідставно зняв понад 50 тис. грн — що вирішив суд
Картка ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Жінка, що виступила поручителем за кредитною угодою, стала жертвою дій ПриватБанку, який списав з її картки 50 340 гривень на погашення заборгованості за кредитом. Вона вважає ці дії незаконними та вирішила звернутися до суду, щоб оскаржити рішення банку.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Громадянка звернулася до суду з вимогою визнати припиненою свою поруку за договором від 18.03.2008 р. між її чоловіком та ПриватБанком, а також стягнути з банку безпідставно списану суму 50 340 гривень та 100 тисяч гривень моральної шкоди. Вона стверджує, що 14.03.2023 р. банк незаконно списав кошти з її картки для погашення заборгованості, хоча договір поруки був припинений. Позивачка зазначає, що не має жодних зобов'язань перед банком, а її права були порушені.

Судові матеріали свідчать, що кредитний договір був укладений 18.03.2008 р., а порука була оформлена на забезпечення виконання зобов'язань за кредитом. Всі спроби погашення боргу через продаж майна в 2009 році не призвели до закриття боргу. Однак, 14.03.2023 р., банк без її відома списав 50 340 гривень з її картки. Відповідно до виписки з Національного банку України, зобов'язання по кредиту не були припинені, і банк продовжував вимагати погашення боргу.

Позивачка також зазначає, що у договорі поруки не визначено терміну припинення поруки, і він діє до повного виконання зобов'язань за кредитним договором.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов жінки, визнавши припиненою її поруку за кредитною угодою від 18.03.2008 р. ПриватБанк має стягнути з неї суму 50 340 гривень, а також виплатити 10 тисяч гривень моральної шкоди.

Суд вказав, що матеріали справи не містять доказів повідомлення поручителя про порушення боржником основного зобов'язання. Пункт 7 договору поруки передбачав право кредитора списати кошти з рахунку поручителя для погашення боргу, але не було визначено чітких реквізитів цього рахунку. Також банк не повідомив поручителя про прострочення боргу.

Суд вирішив, що списання 50 340 гривень з рахунку жінки 14.03.2023 року було безпідставним. Порука була припинена ще у 2012 році, і банк порушив права клієнта. Щодо моральної шкоди, суд визнав вимогу обґрунтованою, але у меншому розмірі.

Що ще цікаво знати

Нагадаємо, ПриватБанк пояснив, чому інколи відбувається обмеження або блокування кредитного ліміту на картках клієнтів. Це стосується максимальної суми, яку можна отримати у вигляді позики через кредитні картки, і така ситуація може бути неприємною для деяких громадян.

Ми також розповідали, що ПриватБанк поділився порадами, як уникнути втрати коштів під час використання банкоматів. Такі інциденти стають темою скарг серед клієнтів різних банків.

ПриватБанк кредити гроші банки судові рішення

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