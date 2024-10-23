ПриватБанк ввел новую услугу за границей — украинцы будут снимать деньги по-новому

Человек возле банкомата. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" изменило правила снятия наличных денег за рубежом. Внедрив новую услугу, банк стал новатором среди других банковских учреждений.

Об этом сообщил пресс-центр банка.

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Клиенты ПриватБанка будут снимать деньги за границей по-новому

Как отмечается, банк в сотрудничестве с Mastercard стал лидером среди украинских банков, запустив услугу снятия наличных денег на кассе. При этом это возможно без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

Таким образом, все клиенты финучреждения могут снимать деньги вместе с оплатой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, совершение покупок с выдачей наличных через ПриватБанк стало довольно популярной услугой в Украине. Такой сервис доступен во всех торговых точках, активно им пользуются жители.

"Отныне привычно получать наличные на кассе украинцы могут и за рубежом", — отметил он.

Как можно воспользоваться сервисом

Клиенты банка при расчете за товары за рубежом в торговой сети картой Mastercard при необходимости могут получить наличные средства прямо на кассе.

Чтобы воспользоваться сервисом, совершая покупку в магазине, нужно предварительно спросить у кассира, доступна ли соответствующая услуга.

В настоящее время клиенты банка чаще всего снимают наличные деньги в Германии, Польше, других странах ЕС, Британии и Австралии.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк сообщил о новой программе поддержки клиентов , пользующихся переводами денег по номеру телефона. Теперь за каждый такой перевод можно получить кэшбек до 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что ПриватБанк не позволяет гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам , с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.