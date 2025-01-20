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ПриватБанк запустил новую технологию — что изменилось

20 января 2025 14:21
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк запустил технологию RCS сообщений - что нужно знать
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило обновленный функционал канала коммуникаций. Речь идет о получении RCS сообщений от банка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Технология RCS сообщений от ПриватБанка

"ПриватБанк запустил новый удобный и современный канал коммуникаций с клиентами через RCS", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк первым запустил новый канал связи с клиентами через RCS. Речь идет о современной технологии мобильных сообщений. Сервис доступен по всей стране пока для Android-устройств, а вскоре заработает на устройствах iOS.

В финучреждении пояснили, что новая технология коммуникаций позволит клиентам банка:

  • получать персонализированные сообщения;
  • оперативно взаимодействовать с банком;
  • выполнять операции непосредственно в оповещениях (получать акционные предложения банка, переходить к услугам).

Как настроить RCS уведомления

Для того, чтобы начать получать RCS уведомления от ПриватБанка, нужно изменить определенные настройки на гаджете. Клиентам не нужно устанавливать специальные приложения.

Для смартфона, работающего на Android 5.0 или выше, необходимо:

  • открыть "Google Сообщения";
  • в верхнем правом углу выбрать "Настройки";
  • найти RCS-чаты;
  • включить RCS-чаты.

"RCS (Rich Communication Services) — это инновационная технология от Google, которая по сравнению с обычными SMS, дает больше возможностей безопасного интерактивного общения с банком и поддерживается крупнейшими операторами Украины: Киевстар, lifecell, Vodafone Украина", — отметили в банке.

Напомним, ПриватБанк установил новые лимиты клиентам, которые заказывают снятие валюты для обмена в кассах. Сумма выросла в четыре раза — до 400 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили, кому из клиентов могут сокращать кредитные лимиты. Соответствующее решение, как правило, принимают на основании анализа многих факторов.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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