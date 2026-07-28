ПриватБанк зачислит на карты до 35 000 грн: что нужно сделать

Банковское отделение, карта и телефон. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" могут воспользоваться последним шансом получить денежные вознаграждения в размере до 35 000 грн при осуществлении определенных переводов через Western Union, ведь акция заканчивается 10 августа 2026 года. За соответствующие операции на сумму от 1 000 грн (в эквиваленте) банк может начислить кэшбэк.

О том, как получить средства от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Как получить вознаграждение до 35 000 грн в ПриватБанке

Согласно информации на портале банковского учреждения, до 10 августа текущего года каждый денежный перевод Western Union на сумму от 1 000 грн (в эквиваленте) с картой Mastercard даст шанс на победу в четвертом, последнем этапе акционной программы ПриватБанка.

В рамках программы предусмотрено предоставление кэшбэка в следующих размерах:

Кэшбэк 35 000 грн — один приз на каждый этап акции, всего 4 штуки; Кэшбэк 3 500 грн — 10 вознаграждений на каждый этап акции, всего 40 единиц; Кэшбэк 250 грн — 100 призов на каждый этап акции, всего 400 единиц.

Максимальная сумма кэшбэка для одного участника акции не ограничена.

Целью проведения данной программы является популяризация безналичных платежей в стране и повышение осведомленности участников акции о переводах Western Union, увеличение объема переводов Western Union на карты Mastercard от Привата, а также повышение осведомленности об услугах, предоставляемых банком.

Как принять участие в четвертом этапе розыгрыша от ПриватБанка

Чтобы принять участие в акции банка, необходимо выполнить следующие требования:

иметь открытую гривневую карту ПриватБанка или оформить и активировать ее;

получить международный перевод Western Union на карту на сумму от 1 000 грн (в эквиваленте) в течение соответствующего этапа акции;

отправить или получить перевод Western Union по Украине на соответствующую сумму;

информация будет автоматически добавлена в базу данных акции.

Победители акции будут определены с помощью сервиса random.org.ua среди всех участников, выполнивших условия. Процедура должна быть выполнена в течение 20 дней после завершения каждого из этапов акции. Что касается четвертой волны, то не позднее 30 августа 2026 года.

Акция проводится на всей территории Украины, за исключением территорий, признанных временно оккупированными.

"Участвуя в акции, участник понимает, что сумма вознаграждения, зачисляемая на карту, может считаться дополнительным доходом, если участник является получателем пенсионных выплат или состоит на учете в центре занятости. Определенные категории граждан (например, государственные служащие) обязаны декларировать полученные доходы", — добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут оформить Digital Карту для выплаты пенсии. Для этого необходимо загрузить приложение «Приват24» или авторизоваться в нем. При этом дополнительно нужно подготовить паспорт и идентификационный код для передачи в ПФУ. Начать получать пенсии на цифровые карты могут даже граждане, не являющиеся клиентами ПриватБанка.

Также Новини.LIVE писали, как стать обладателем кэшбэка в размере 5 000 грн в ПриватБанке. По информации на сайте банка, до 15 октября 2026 года будет проходить розыгрыш кэшбэка за оплату коммунальных услуг. Ежемесячно победителей будут ждать денежные вознаграждения: 100 клиентам будут возвращаться средства, потраченные на коммунальные услуги.