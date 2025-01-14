ПриватБанк заблокировал счета женщины, которая приобрела крипту — в чем проблема

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Многие люди во всем мире чуть ли не ежедневно покупают криптовалюту. Однако такие инвестиции могут привести к неприятным ситуация для украинских граждан. Например, "ПриватБанк" заблокировал счет своей клиентке после того, как она приобрела крипту. Женщина, в ответ, подготовила иск в суд, однако проиграла дело.

Об этом стало известно из решения Чутовского районного суда Полтавской области, которое опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Что произошло

Известно, что приобрести криптовалюту клиентка "ПриватБанка" решила в январе 2024 года. Тогда же банк заинтересовался происхождением средств, за которые была приобретена крипта и потребовал предоставить соответствующие объяснения. Параллельно с этим финучреждение ограничило женщине доступ к "Приват 24".

Клиентка прислала банку объяснения и доказательства происхождения средств, однако вскоре "ПриватБанк" сообщил, что разрывает с ней деловые отношения и закрывает счет.

При этом, как объяснил адвокат женщины, банк получил от клиентки справку о доходах и доказательства о получаемых дивидендах в размере 16 млн грн ежегодно. Кроме того, она получала зарплату на основной и дополнительной должности, поэтому у нее был официальный доход.

Также она предоставила "ПриватБанку" документальную информацию о покупке криптовалюты. По словам адвоката, поскольку такие операции не запрещены в Украине, нельзя считать, что женщина совершила преступление, приобретя криптовалюту.

Что решил суд

Суд не удовлетворил иск женщины признав, что "ПриватБанк" вполне законно посчитал операцию по покупке криптовалюты подозрительной.

"С учетом отсутствия сведений о происхождении источников поступления средств и цели дальнейшего использования средств, с заявленным гражданкой доходом в 32 тыс. грн при фактических финансовых операциях на обоих счетах в 1 934 354 грн и 4 649 740 грн, которые в разы превышают заявленный доход, суд считает обоснованными требования банка относительно подозрительности операций гражданки", — говорится в судебном заявлении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "ПриватБанк" пытался через суд заставить клиентку вернуть более 80 тыс. грн кредита. Долг появился после того, как банк разрешил без ведома клиентки перевести все ее средства за границу.

Также недавно в "Привате" объяснили, кому из клиентов предоставляют доступ к кредитным лимитам. Иногда банк может ввести ограничения.