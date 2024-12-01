Клиенты ПриватБанка жалуются на безосновательную блокировку счета — совет банка

Карта ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Клиент ПриватБанка заявил о безосновательной блокировке счетов после операций с криптовалютой, утверждая, что банк отказался рассмотреть доказательства легитимности транзакций. В ответ финансовое учреждение ссылается на соблюдение требований финансового мониторинга и предложило клиенту перевести деньги на счет в другом банке.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Клиент ПриватБанка обратился с жалобой, заявив, что его счета были заблокированы без оснований после осуществления двух транзакций по продаже криптовалюты в июле и августе 2024 года. По словам клиента, менеджер банка сообщил о претензиях контрагента, якобы требующего возврата средств, уже через три месяца после проведенных операций.

Клиент утверждает, что предоставил документы, подтверждающие легитимность сделки, однако банк отказался их принять. Впоследствии счет был заблокирован, а клиенту предложили обратиться в правоохранительные органы или суд для снятия ограничений.

Ответ банка

ПриватБанк в своем ответе указал, что действует в рамках действующего законодательства и требований финансового мониторинга. Учреждение подчеркнуло, что принимает меры по предотвращению отмывания средств и финансированию терроризма.

Банк предложил клиенту обратиться в любое отделение с пакетом документов для перевода остатков средств на счет в другом финансовом учреждении.

Список документов для перевода средств с заблокированного счета ПриватБанка:

Реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени.

Документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами (если вы действуете не лично, а через представителя).

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой документ, подтверждающий личность).

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ИНН).

Заявление о перечислении остатков денежных средств на другой счет.

Напомним, ПриватБанк, имеющий около 19 миллионов клиентов в Украине, рискует потерять значительную часть своих пользователей. Учреждение предупредило, что счета, на которых не будут обновлены актуальные данные, будут заблокированы без возможности восстановления, если клиенты не выполнят требования банка по обновлению информации.

Мы также рассказывали, что украинка потеряла 75 300 гривен со своего счета, однако ПриватБанк отказался вернуть средства, ссылаясь на условия пользования "Приват24". Не согласна с таким ответом, женщина решила обратиться в суд, чтобы отстоять свои права.