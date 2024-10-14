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ПриватБанк заблокировал средства, которые дети отложили на похороны матери — детали жалобы

14 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку средств
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный ПриватБанк заблокировал деньги тяжелобольной пенсионерки, которые семья откладывала ее на похороны. Для разблокировки карты банк требует личного присутствия женщины, несмотря на ее критическое состояние.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детали жалобы

ПриватБанк заблокировал карту пенсионерки, на которой семья хранила деньги для неотложных расходов, включая захоронения и лекарства. Инцидент произошел 6 октября 2024 года, когда сын пенсионерки пытался перевести средства между ее собственными карточками.

Семья решила открыть пенсионную карточку в ПриватБанке, чтобы иметь возможность получать пенсию дистанционно, поскольку женщина из-за тяжелого здоровья не может лично посещать банк. Несколько месяцев назад сын перевел на ее интернет-карту сумму денег, чтобы они были в безопасности и готовы к использованию для срочных нужд.

Проблемы начались, когда на прошлой неделе состояние пенсионерки резко ухудшилось, и сын пытался перевести средства на другую карточку. Банк провел телефонную проверку, в ходе которой возникли проблемы с ответами. Несмотря на то, что вторую проверку удалось пройти успешно, после очередного перевода банк снова заблокировал карту. В конце концов, банк заблокировал не только счета, но и телефон пенсионерки, потребовав ее личного присутствия в отделении для разблокирования.

"У меня нет логического объяснения действиям ПриватБанка по блокированию карт согласно условиям. В самый критический момент для нашей семьи ПриватБанк нас подвел", — говорится в отзыве родственников.

Как отреагировал банк

В ПриватБанке извинились за неудобства, объяснив, что операция со счетом пенсионерки была оценена как рисковая и поэтому нуждалась в дополнительной проверке службой безопасности. Они не разглашают критерии проверок, чтобы избежать возможности обхода этих мер. Отмечается, что клиенты дают согласие на такие проверки в соответствии с внутренними правилами банка и платежными системами.

Банк посоветовал обратиться в чат поддержки на официальном сайте для решения вопроса. В то же время банк подчеркнул, что информация о картах предоставляется только владельцам счета. Если состояние здоровья не позволяет пенсионерке самостоятельно производить операции, ее родственникам рекомендуют оформить нотариальное поручение для управления счетом.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы с оформлением льгот для военнослужащих. В частности одна женщина обратилась в банк с просьбой прекратить начисление процентов за пользование кредитом для защитников Украины и их семей. Однако документы, которые она предоставила, были отклонены системой финансового учреждения, что вызвало недовольство и дополнительные сложности.

Также мы писали, что ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом, обвинив в мошеннических действиях. Мужчина, являющийся лицом с инвалидностью с детства, был вынужден идти в правоохранительные органы.

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