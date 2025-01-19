ПриватБанк заблокировал карту пенсионерке — какова причина

Пенсионерка в банковском отделении. Фото: УНИАН

Украинские банки могут заблокировать карточные счета клиентов, если последние будут совершать подозрительные финансовые операции. Ограничения могут коснуться даже пенсионеров, что и произошло недавно с 80-летней украинкой, которая является клиенткой "ПриватБанка".

Об этом на портале "Минфин" в разделе, где граждане рассказывают о работе украинских банков, написала дочь пенсионерки.

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Как рассказала украинка Валентина Герасименко, "ПриватБанк" 12 января заблокировал пенсионную карту ее маме, которой 80 лет. Разблокировать счет не удалось, поскольку банк назвал "операции на карте подозрительными". Женщины живут в Ахтырке, где есть проблемы с работой "ПриватБанка".

"Одно отделение на весь район, очереди занимают с окончанием "комендантского часа", во время воздушной тревоги отделение не работает, людей "выбрасывают" на улицу. Люди стоят по 4−6 часов (теряют сознание), людей просто "пытают". Я боюсь потерять родного человека, мама этого не выдержит", — говорится в сообщении.

Банки усилили финансовый мониторинг

С 1 января 2025 года украинские банки будут жестче контролировать карточные лимиты своих клиентов. Также для украинцев появятся ограничения на денежные переводы с карты на карту.

Так, под усиленным контролем банков будут исходящие транзакции. А одно из главных нововведений касается риск-ориентированного подхода: уже на этапе открытия счета клиенту будут присваивать категорию риска.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в 2025 году стоит внимательно относиться к своим операциям на картах. Некоторые действия финучреждения могут считать подозрительными.

Также мы писали, что клиент Ощадбанка" потерял со своей карты более 60 тыс. грн. Банк судился с мужчиной, поскольку были списаны кредитные средства.