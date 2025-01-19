Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк заблокировал карту 80-летней клиентке — что произошло arrow

ПриватБанк заблокировал карту 80-летней клиентке — что произошло

19 января 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
ПриватБанк заблокировал карту пенсионерке — какова причина
Пенсионерка в банковском отделении. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские банки могут заблокировать карточные счета клиентов, если последние будут совершать подозрительные финансовые операции. Ограничения могут коснуться даже пенсионеров, что и произошло недавно с 80-летней украинкой, которая является клиенткой "ПриватБанка".

Об этом на портале "Минфин" в разделе, где граждане рассказывают о работе украинских банков, написала дочь пенсионерки.

Читайте также:

"ПриватБанк" заблокировал счет пенсионерке — что произошло

Как рассказала украинка Валентина Герасименко,  "ПриватБанк"  12 января заблокировал пенсионную карту ее маме, которой  80 лет. Разблокировать счет не удалось, поскольку банк назвал "операции на карте подозрительными". Женщины живут в Ахтырке, где есть проблемы с работой "ПриватБанка".

null

"Одно отделение на весь район, очереди занимают с окончанием "комендантского часа", во время воздушной тревоги отделение не работает, людей "выбрасывают" на улицу. Люди стоят по 4−6 часов (теряют сознание), людей просто "пытают". Я боюсь потерять родного человека, мама этого не выдержит", — говорится в сообщении.

Банки усилили финансовый мониторинг

С 1 января 2025 года украинские банки будут жестче контролировать карточные лимиты своих клиентов. Также для украинцев появятся ограничения на денежные переводы с карты на карту.

Так, под усиленным контролем банков будут исходящие транзакции. А одно из главных нововведений касается риск-ориентированного подхода: уже на этапе открытия счета клиенту будут присваивать категорию риска.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в 2025 году стоит внимательно относиться к своим операциям на картах. Некоторые действия финучреждения могут считать подозрительными.

Также мы писали, что клиент Ощадбанка" потерял со своей карты более 60 тыс. грн. Банк судился с мужчиной, поскольку были списаны кредитные средства.

ПриватБанк пенсии деньги пенсионеры банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

08:15 Бесплатное жилье от государства — кто имеет шанс получить в 2025

08:02 Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери — что решил суд

08:00 Россияне стягивают силы под Покровск — в ISW раскрыли планы врага

07:30 Некоторым мужчинам надо повторно пройти ВВК, иначе ждет штраф

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:01 ПриватБанк заблокировал карту 80-летней клиентке — что произошло

06:54 Увольнение из ВСУ по собственному желанию — есть ли выплаты

Эксклюзив

06:49 Первые на штурм — последние на обмен, — история из 95 ОДШБр

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:30 В Украине изменились цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

08:15 Бесплатное жилье от государства — кто имеет шанс получить в 2025

08:02 Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери — что решил суд

08:00 Россияне стягивают силы под Покровск — в ISW раскрыли планы врага

07:30 Некоторым мужчинам надо повторно пройти ВВК, иначе ждет штраф

07:01 ПриватБанк заблокировал карту 80-летней клиентке — что произошло

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:54 Увольнение из ВСУ по собственному желанию — есть ли выплаты

Эксклюзив

06:49 Первые на штурм — последние на обмен, — история из 95 ОДШБр

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:30 В Украине изменились цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:25 Снежно и с гололедом, однако тепло — погода на сегодня

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

17 января 2025
Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

17 января 2025

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году