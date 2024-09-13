Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы arrow

ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы

13 сентября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк по несуществующей задолженности ограничил права клиента — что нужно знать
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" по несуществующей задолженности ограничило права клиента, закрыв кредитный лимит. Украинец возмущен, ведь проверив себя в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), никакого долга не обнаружил.

Соответствующая жалоба размещена на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

Читайте также:

Ограничение прав ПриватБанком по выдуманному долгу

Как отмечается в одном из сообщений, мужчина долгое время является клиентом ПриватБанка и никогда не имел долгов, однако однажды финучреждение закрыло кредитный лимит. Причиной указали наличие долга.

"Уже много лет я пользуюсь картой Привата. Никогда не было просроченной задолженности. Всегда кредитные средства платил в срок. Однако после авторизации с помощью BankID через 10 минут мне закрыли кредитный лимит. Но в приложении пишет о некой просроченной задолженности", — написал он.

Мужчина запросил свою кредитную историю, где не было обнаружено никаких нарушений. Но в банке ему заявили, что так решила система, а не они.

"Я проверил себя через ресурс — спросил свою кредитную историю — никакого нарушения! На все мои звонки в Привату, но техподдержки я слышу только одно — это решаем не мы, а автоматически система. Никаких объяснений", — сообщил он.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на жалобу, отметив, что банк действительно на данном этапе проанализировал текущее состояние и историю использования карты, и пришел к выводу о необходимости применения ограничений.

"При принятии банком решения об его отмене Вы будете дополнительно уведомлены по смс. При этом Вы сможете пользоваться личными средствами при отсутствии задолженности", — добавили в банке, не вдаваясь в подробности.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка "ПриватБанка" обвинила финучреждение в нарушении его прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям и собирается привлечь к ответственности.

Также мы писали, что ПриватБанк игнорирует требование возвращения ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С соответствующей жалобой обратились родственники находящегося на передовой бойца.

ПриватБанк кредиты банки долги банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Выплаты при увольнении из рядов ВСУ — кому, сколько и за что

07:21 Командир требовал у многодетного солдата взятку — на сколько лет его лишили свободы

07:15 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автомобилей и автобусов

07:01 ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит 1 т зерна в сентябре

06:30 Украли военно-учетный документ — что делать

Эксклюзив

06:12 Сколько военных и гражданских проходит через пытки РФ — в ОП назвали цифру

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

Эксклюзив

06:07 Болеть опасно — в Бердянске значительно ухудшается качество лекарств

07:30 Выплаты при увольнении из рядов ВСУ — кому, сколько и за что

07:21 Командир требовал у многодетного солдата взятку — на сколько лет его лишили свободы

07:15 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автомобилей и автобусов

07:01 ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит 1 т зерна в сентябре

06:30 Украли военно-учетный документ — что делать

Эксклюзив

06:12 Сколько военных и гражданских проходит через пытки РФ — в ОП назвали цифру

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

Эксклюзив

06:07 Болеть опасно — в Бердянске значительно ухудшается качество лекарств

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Text

12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра