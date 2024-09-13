ПриватБанк по несуществующей задолженности ограничил права клиента — что нужно знать

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" по несуществующей задолженности ограничило права клиента, закрыв кредитный лимит. Украинец возмущен, ведь проверив себя в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), никакого долга не обнаружил.

Соответствующая жалоба размещена на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

Читайте также:

Ограничение прав ПриватБанком по выдуманному долгу

Как отмечается в одном из сообщений, мужчина долгое время является клиентом ПриватБанка и никогда не имел долгов, однако однажды финучреждение закрыло кредитный лимит. Причиной указали наличие долга.

"Уже много лет я пользуюсь картой Привата. Никогда не было просроченной задолженности. Всегда кредитные средства платил в срок. Однако после авторизации с помощью BankID через 10 минут мне закрыли кредитный лимит. Но в приложении пишет о некой просроченной задолженности", — написал он.

Мужчина запросил свою кредитную историю, где не было обнаружено никаких нарушений. Но в банке ему заявили, что так решила система, а не они.

"Я проверил себя через ресурс — спросил свою кредитную историю — никакого нарушения! На все мои звонки в Привату, но техподдержки я слышу только одно — это решаем не мы, а автоматически система. Никаких объяснений", — сообщил он.

Жалоба. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на жалобу, отметив, что банк действительно на данном этапе проанализировал текущее состояние и историю использования карты, и пришел к выводу о необходимости применения ограничений.

"При принятии банком решения об его отмене Вы будете дополнительно уведомлены по смс. При этом Вы сможете пользоваться личными средствами при отсутствии задолженности", — добавили в банке, не вдаваясь в подробности.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка "ПриватБанка" обвинила финучреждение в нарушении его прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям и собирается привлечь к ответственности.

Также мы писали, что ПриватБанк игнорирует требование возвращения ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С соответствующей жалобой обратились родственники находящегося на передовой бойца.