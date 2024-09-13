ПриватБанк по несуществующей задолженности ограничил права клиента — что нужно знать

ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы
Государственное финучреждение "ПриватБанк" по несуществующей задолженности ограничило права клиента, закрыв кредитный лимит. Украинец возмущен, ведь проверив себя в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), никакого долга не обнаружил.
Соответствующая жалоба размещена на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.
Ограничение прав ПриватБанком по выдуманному долгу
Как отмечается в одном из сообщений, мужчина долгое время является клиентом ПриватБанка и никогда не имел долгов, однако однажды финучреждение закрыло кредитный лимит. Причиной указали наличие долга.
"Уже много лет я пользуюсь картой Привата. Никогда не было просроченной задолженности. Всегда кредитные средства платил в срок. Однако после авторизации с помощью BankID через 10 минут мне закрыли кредитный лимит. Но в приложении пишет о некой просроченной задолженности", — написал он.
Мужчина запросил свою кредитную историю, где не было обнаружено никаких нарушений. Но в банке ему заявили, что так решила система, а не они.
"Я проверил себя через ресурс — спросил свою кредитную историю — никакого нарушения! На все мои звонки в Привату, но техподдержки я слышу только одно — это решаем не мы, а автоматически система. Никаких объяснений", — сообщил он.
Ответ ПриватБанка
В финучреждении отреагировали на жалобу, отметив, что банк действительно на данном этапе проанализировал текущее состояние и историю использования карты, и пришел к выводу о необходимости применения ограничений.
"При принятии банком решения об его отмене Вы будете дополнительно уведомлены по смс. При этом Вы сможете пользоваться личными средствами при отсутствии задолженности", — добавили в банке, не вдаваясь в подробности.
Что еще стоит знать
Напомним, клиентка "ПриватБанка" обвинила финучреждение в нарушении его прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям и собирается привлечь к ответственности.
Также мы писали, что ПриватБанк игнорирует требование возвращения ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С соответствующей жалобой обратились родственники находящегося на передовой бойца.
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