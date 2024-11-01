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ПриватБанк вводит военных в заблуждение по депозитам — жалоба

1 ноября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк может потерять 20 тыс. грн из-за жалобы военного
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный ПриватБанк не предоставляет исчерпывающую информацию по программе депозитов, разработанной специально для защитников и защитниц. Военные жалуются на введение в заблуждение по сервису "Слава Героям".

Соответствующая жалоба появилась на портале "Минфин".

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Военный отметил, что получил негативное впечатление от пользования услуг АО КБ "ПриватБанк". Речь идет об имеющейся депозитной программе, позволяющей открыть депозит, разработанный для бойцов, которые проходят военную службу и получают заработную плату, под названием "Слава Героям". Банк не информирует исчерпывающе об условиях программы, из-за чего у клиентов возможны проблемы. Речь идет о лимите пополнений в день.

"Вчера я два раза пополнил его на незначительную сумму до тысячи и чуть больше тысячи гривен, но когда пришло погашение за ОВГЗ, то хотел пополнить его в третий раз на сумму, не превышающую максимальную по условиям договора. Когда я пытался пополнить вклад, то мне выбивало на экране в приложении "Мои сбережения", что сумма лимита на день превышена и я начал искать эту информацию в договоре данного депозита и что вы думаете? Да, этой информации нигде нет!", — разгневался боец.

Он привел информацию, доступную для общественности, которую ПриватБанк обнародовал на сайте. Так, в части второй указано о пополнении вклада и начислении процентов следующее:

2.1. Клиент имеет право пополнять вклад со своей карты для выплат АО КБ "ПриватБанк" до достижения максимальной суммы вклада. Максимальный размер и пополнений, на который начисляются проценты, не может превышать сумму, установленную банком.

2.2. Начисление процентов на сумму вклада и пополнений начинается с первого дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, и производится за каждый календарный день, исходя из фактического количества дней в году.

2.3. Банк имеет право в течение всего срока действия Договора менять размер процентной ставки по вкладу.

Военный отмечает, что на сайте информации об этом нет, указано, что есть только ограничение максимальной суммы. Ни слова о том, что депозит можно пополнить только дважды в день нет.

"Возникает вопрос — почему банк скрыл данную информацию от своего клиента, тем самым поставив его в неудобное положение? Почему в договоре нет этого прописано или хотя бы на сайте? Дело в том, что процент начисляется на следующий день после пополнения любого депозита, в этом числе и "Слава Героям", следовательно, у меня минус один день и минус процент из-за того, что банк скрыл от меня своего клиента, который им является с 2010 года данную информацию об условиях пополнения вклада на день. Честно, есть желание судиться с вами и просить до 20000 гривен морального вреда, причиненного мне в результате того, что я не был проинформирован об условиях пополнения вклада в своем договоре, который после подписания несет юридическую силу и может быть применен в суде, как доказательство бездействия АО КБ "ПриватБанк", — сообщил клиент.

Боец отметил, что из-за этого упустил возможность зарабатывать процент уже от 31.10.2024, поскольку не мог пополнить вклад 30.10.2024, ведь банк скрыл это условие.

"Главное, что вы вовремя содрали с меня за депозитарные услуги за ОВГЗ 500 гривен. Чем дальше, тем больше желания вообще больше не покупать ОВГЗ и держать средства в банке, как депозит. Все больше одно разочарование. Так вы дорожите теми, кто вас защищает? Никакой ответственности с вашей стороны. В таком важном документе, как договор по депозиту, не указать данное условие пополнения данного вклада. И, как всегда, кроме извинений, я не получу больше ничего", — отмечается в жалобе.

В банке отреагировали на жалобу, отметив, что специалисты проверят информацию и по результатам рассмотрения ситуации свяжутся.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиента, который является военнослужащим, а перед тем с его карты списали средства неизвестные из Британии. Мужчина возмущен, ведь банк не защитил его средства.

Также мы писали, что клиент ПриватБанка рассказал о проблемах с программой "лизинг". Сервисный центр отказывает в переоформлении транспорта из-за проблем финучреждения с долговой историей.

ПриватБанк военнослужащие деньги депозиты банки финансы

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