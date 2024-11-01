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ПриватБанк вводить військових в оману щодо депозитів — скарга

1 листопада 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк може втратити 20 тис. грн через скаргу військового
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" не надає вичерпну інформацію за програмою депозитів, розробленою спеціально для захисників та захисниць. Військові скаржаться на введення в оману за сервісом "Слава Героям"

Відповідна скарга з'явилась на порталі "Мінфін".

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Військовий зазначив, що отримав негативне враження від користування послугами АТ КБ "ПриватБанк". Йдеться про наявну депозитну програму, що дозволяє відкрити депозит, розроблену для бійців, які проходять військову службу та отримують заробітну плату, під назвою "Слава Героям". Банк не інформує вичерпно про умови програми, через що у клієнтів можливі проблеми. Йдеться про ліміт поповнень за день.

"Вчора я два рази поповнив його на незначну суму до тисячі та трохи більше тисячі гривень, але коли прийшло погашення за ОВДП, то хотів поповнити його втретє на суму, яка не перевищує максимальну за умовами договору. Коли я намагався поповнити вклад, то мені вибивало на екрані в додатку "Мої заощадження", що сума ліміту на день перевищена і я почав шукати цю інформацію в договорі даного депозиту і що ви думаєте? Так, цієї інформації ніде немає!", — обурений боєць.

Він навів інформацію, доступну для загалу, яку оприлюднив на сайті ПриватБанк. Так, в частині другій вказано щодо поповнення вкладу та нарахування процентів наступне:

2.1. Клієнт має право поповнювати вклад зі своєї картки для виплат АТ КБ "ПриватБанк" до досягнення максимальної суми вкладу. Максимальний розмір вкладу та поповнень, на який нараховуються проценти, не може перевищувати суму, встановлену банком.

2.2. Нарахування відсотків на суму вкладу і поповнень починається з першого дня, наступного за днем надходження грошових коштів в Банк, і здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у році.

2.3. Банк має право протягом всього терміну дії Договору змінювати розмір процентної ставки за вкладом.

Військовий зауважує, що на сайті також інформації про це ніде немає, вказано, що є тільки обмеження максимальної суми. Жодного слова про те, що депозит можна поповнити лише двічі на день, нема.

"Постає питання — чому банк приховав дану інформацію від свого клієнта, тим самим поставивши його в незручне становище? Чому в договорі немає цього прописано або хоча б на сайті? Справа в тому, що відсоток нараховується на наступний день після поповнення будь-якого депозиту в цьому числі і "Слава Героям", отже в мене мінус один день і мінус відсоток із за того, що банк приховав від мене, свого клієнта, який ним є з 2010 року, дану інформацію про умови поповнення вкладу на день. Чесно, є бажання судитися з вами і просити до 20000 гривень моральної шкоди заподіяної мені в результаті того, що я не був проінформований про умови поповнення вкладу в своєму договорі, який після підписання несе юридичну силу і може бути застосований в суді, як доказ бездіяльності АТ КБ "ПриватБанк", — повідомив клієнт.

Боєць зазначив, що через це втратив можливість заробляти відсоток вже від 31.10.2024, оскільки не міг поповнити вклад 30.10.2024, адже банк приховав цю умову.

"Головне, що ви вчасно здерли з мене за депозитарні послуги за ОВДП 500 гривень. Чим далі, тим більше є бажання взагалі більше не купувати ОВДП та тримати кошти в банку, як депозит. Все більше одне розчарування. Так ви шануєте тих, хто вас захищає? Ніякої відповідальності з вашого боку. В такому важливому документі, як договір за депозитом, не вказати дану умову поповнення даного вкладу. І як завжди, окрім вибачень, я не отримаю більше нічого", — наголошується у скарзі.

У банку відреагували на скаргу, зазначивши, що спеціалісти перевірять інформацію та за результатами розгляду ситуації зв'яжуться.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнта, який є військовослужбовцем, а перед тим з його карти списали кошти невідомі з Британії. Чоловік обурений, адже банк не захистив його кошти.

Також ми писали, що клієнт ПриватБанку розповів про проблеми з програмою лізинг. Сервісний центр відмовляє у переоформленні транспорту через проблеми фінустанови з борговою історією.

ПриватБанк військовослужбовці гроші депозити банки фінанси

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