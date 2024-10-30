ПриватБанк пропонує в лізинг авто, попри неможливість його переоформлення

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" розповів про проблеми з програмою лізинг. Сервісний центр відмовляє у переоформленні транспорту через проблеми фінустанови з борговою історією.

Відповідна скарга з'явилась на порталі "Мінфін".

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Як розповів клієнт, з вересня 2023 року він не може переоформити придбаний автомобільний транспорт у лізинг через ПриватБанк.

За його словами, офіційною причиною відмови у Сервісному Центрі називають факт того, що ПриватБанк перебуває у реєстрі боржників.

"У жодному разі не беріть у ПриватБанку авто в лізинг. У вересні 2023 року виплатили всі зобов'язання за договором, отримали пакет документів та поїхали переоформлювати. Сервісний центр у переоформленні відмовив через те, що ПриватБанк перебуває в реєстрі боржників", — написав він.

Чоловік обурений, що фактично програма лізингу не працює, адже досі не може розпоряджатися авто. Тоді як банк надалі афішує відповідну послугу клієнтам.

"Співробітники банку дуже співчувають, але питання не вирішується. У результаті маємо автомобіль, за який виплатили гроші, а розпоряджатися не можемо. При цьому Приват і надалі спокійно дає кредити та лізинг на авто", — пояснив він.

Відповідь ПриватБанку

Представники фінустанови відреагували на повідомлення, зазначивши, що такі труднощі є тимчасовими. Для вирішення проблемної ситуації "докладають всіх зусиль". Там запевнили, що клієнт може надалі вільно користуватися авто, набутим за договором фінансового лізингу, попри те, що він не переоформлений.

"Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" приносить свої вибачення за тимчасові незручності. Запевняємо, що Банк докладає всіх зусиль для щонайскорішого вирішення даного питання. Повідомляємо, що Ви і надалі маєте можливість вільно користуватися набутим за договором фінансового лізингу транспортним засобом", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку попередили, що вилучені чи забуті в банкоматах банківські картки не повертають їхнім власникам, навіть якщо картка з іншого банку. У фінустанові розповіли, що робити у таких випадках.

Також ми писали, що ПриватБанк змінив правила зняття готівки за кордоном. Запровадивши нову послугу, банк став новатором з-поміж інших банківських установ.