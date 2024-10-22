ПриватБанк выплатит украинцам кэшбек до 15 тыс. грн — детали

ПриватБанк выплатит клиентам до 15 тыс. грн — условия программы
Государственный "ПриватБанк" сообщил о новой программе поддержки клиентов, пользующихся переводами денег по номеру телефона. Теперь за каждый такой перевод можно получить кешбэк до 15 тыс. гривен.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Новая программа кешбэка в "Приват24"
Как отмечается, с 15 октября до конца текущего года в случае перевода средств от 150 гривен по номеру телефона в мобильном приложении "Приват24" на карту Visa клиенты получат кешбэк от 150 до 15 тыс. гривен, а также возможность выиграть гаджеты Apple: iPhone 16, MacBook Air или iPad.
В финучреждении рассказали, что на сегодняшний день около 4 млн клиентов уже подключили услугу, что позволяет делать переводы средств на карты по номеру телефона и не передавать информацию своей карты. Осуществлять безопасные переводы по телефону можно:
- на карты клиентов ПриватБанка;
- на карточки зарубежных банков.
Как присоединиться к акции ПриватБанка
Для того, чтобы начать пользоваться соответствующей услугой "Перевод средств по телефону", нужно сделать несколько шагов:
- в "Приват24" нажать на собственное фото;
- выбрать раздел "Настройки";
- перейти в меню "Платежные настройки";
- выбрать карту по умолчанию;
- нажать "Установить".
В то же время, чтобы перевести средства по номеру телефона в "Приват24", необходимо:
- нажать "Перевод на карту";
- в новом окне выбрать получателя из телефонной книги;
- ввести его номер телефона вместо номера карты;
- средства поступят получателю онлайн.
Для того, чтобы принять участие в программе вознаграждений за переводы по номеру телефона с Visa, необходимо зарегистрироваться на портале банка.
"В розыгрыше кешбэков и техники Apple принимает участие каждый перевод с Visa по телефону от 150 грн, совершенный в период действия программы", — добавили в банке.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк не разрешает гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.
Также мы писали, что ПриватБанк позволяет устанавливать лимиты на сумму расчетов в Интернете, чтобы обезопасить противоправное списание. Однако это правило действует не на всех мошенников, только с "рисковых сайтов".
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