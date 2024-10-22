ПриватБанк выплатит украинцам кэшбек до 15 тыс. грн — детали

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" сообщил о новой программе поддержки клиентов, пользующихся переводами денег по номеру телефона. Теперь за каждый такой перевод можно получить кешбэк до 15 тыс. гривен.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечается, с 15 октября до конца текущего года в случае перевода средств от 150 гривен по номеру телефона в мобильном приложении "Приват24" на карту Visa клиенты получат кешбэк от 150 до 15 тыс. гривен, а также возможность выиграть гаджеты Apple: iPhone 16, MacBook Air или iPad.

В финучреждении рассказали, что на сегодняшний день около 4 млн клиентов уже подключили услугу, что позволяет делать переводы средств на карты по номеру телефона и не передавать информацию своей карты. Осуществлять безопасные переводы по телефону можно:

на карты клиентов ПриватБанка;

на карточки зарубежных банков.

Как присоединиться к акции ПриватБанка

Для того, чтобы начать пользоваться соответствующей услугой "Перевод средств по телефону", нужно сделать несколько шагов:

в "Приват24" нажать на собственное фото;

выбрать раздел "Настройки";

перейти в меню "Платежные настройки";

выбрать карту по умолчанию;

нажать "Установить".

В то же время, чтобы перевести средства по номеру телефона в "Приват24", необходимо:

нажать "Перевод на карту";

в новом окне выбрать получателя из телефонной книги;

ввести его номер телефона вместо номера карты;

средства поступят получателю онлайн.

Для того, чтобы принять участие в программе вознаграждений за переводы по номеру телефона с Visa, необходимо зарегистрироваться на портале банка.

"В розыгрыше кешбэков и техники Apple принимает участие каждый перевод с Visa по телефону от 150 грн, совершенный в период действия программы", — добавили в банке.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк не разрешает гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.

Также мы писали, что ПриватБанк позволяет устанавливать лимиты на сумму расчетов в Интернете, чтобы обезопасить противоправное списание. Однако это правило действует не на всех мошенников, только с "рисковых сайтов".