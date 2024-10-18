Кешбек за перевод — в ПриватБанке можно получить до 2500 грн

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк упрощает международные цифровые переводы для украинцев, предлагая выгодные условия и кэшбеки до 2500 грн за переводы с валютных карт Visa. До конца 2024 года клиенты банка смогут воспользоваться льготными тарифами и получить вознаграждение за переводы на зарубежные карты Visa и обратно.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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Детальнее о кэшбеках от ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка имеют возможность получить кэшбеки за международные переводы через программу, для участия в которой нужно только зарегистрироваться на сайте по ссылке и осуществить хотя бы один перевод с валютной карты Visa ПриватБанка на международную карту Visa или обратно через Приват24.

Кроме кэшбеков от 250 до 2500 грн, у участников также будет шанс выиграть туристический сертификат на 50 тысяч гривен для путешествий по Украине.

До 15 февраля 2025 года ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы через Приват24 с валютных карт до 1% (минимум 50 грн), что вдвое меньше предыдущих 2%. Перевести средства можно как через мобильное приложение, так и через веб-версию, воспользовавшись меню "Перевод на карту". Для этого достаточно выбрать шаблон или ввести данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию. Отправка возможна только с валютных карт ПриватБанка в долларах США или евро.

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном ПриватБанке ожидается ряд тарифных изменений по определенным пакетам услуг с 1 ноября. Они коснутся физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Мы также писали, что недавно ПриватБанк ввел изменения, доступные более чем в 1000 отделениях финучреждения. Речь идет о возможности оформления платежной карты национальной платежной системы "Простор".