Кешбек за переказ — у ПриватБанку можна отримати до 2500 грн

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк спрощує міжнародні цифрові перекази для українців, пропонуючи вигідні умови та кешбеки до 2500 грн за перекази з валютних карток Visa. До кінця 2024 року клієнти банку зможуть скористатися пільговими тарифами та отримати винагороду за перекази на закордонні картки Visa і у зворотному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Детальніше про кешбеки від ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку мають можливість отримати кешбеки за міжнародні перекази через програму, для участі в якій потрібно лише зареєструватися на сайті за посиланням та здійснити хоча б один переказ із валютної картки Visa ПриватБанку на міжнародну картку Visa або у зворотному напрямку через Приват24.

Окрім кешбеків від 250 до 2500 грн, учасники також матимуть шанс виграти туристичний сертифікат на 50 тисяч гривень для подорожей по Україні.

До 15 лютого 2025 року ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази через Приват24 із валютних карток до 1% (мінімум 50 грн), що вдвічі менше від попередніх 2%. Переказати кошти можна як через мобільний додаток, так і через веб-версію, скориставшись меню "Переказ на картку". Для цього достатньо вибрати шаблон або ввести дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Відправлення можливе лише з валютних карток ПриватБанку в доларах США або євро.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в державному ПриватБанку очікується низка тарифних змін щодо певних пакетів послуг з 1 листопада. Вони торкнуться фізосіб-підприємців (ФОПів).

Ми також писали, що нещодавно ПриватБанк запровадив зміни, які доступні у понад 1000 відділень фінустанови. Йдеться про можливість оформлення платіжної картки національної платіжної системи "Простір".