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ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

16 января 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Кредитный лимит в ПриватБанке — почему от клиента требовали существенную сумму после погашения задолженности
Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Кредит позволяет быстро решить свои финансовые задачи, он кажется простым решением для больших расходов. Но за легкостью скрываются серьезные финансовые риски. Например, клиент "ПриватБанка" хотя и погасил кредит перед финансовым учреждением, все равно остался должен существенную сумму.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Что произошло

Известно, что украинец в 2018 году получил от банка кредитный лимит на 40 тыс. грн. И уже в 2024 году клиент имел долг перед банком в размере 47 253 грн. Сумма состояла из:

  • задолженности по телу кредита — 39 473 грн;
  • задолженности по просроченным процентам — 7 779 грн.

Впрочем, мужчина не признал этой задолженности, поскольку считает, что уже оплатил кредит. Поэтому в итоге "ПриватБанк" решил вернуть сумму через суд.

Во время заседаний представитель ответчика указывал на то, что банк не предупредил своего клиента о размере процентов, которые начислялись в рамках кредита. А условия и правила предоставления банковских услуг, которые являются частью кредитного договора он не подписывал, поэтому их не признает.

Что решил суд

Суд обязал мужчину выплатить "ПриватБанку" 11 409 грн по кредитному договору, заключенному между банком и клиентом. В решении указано, что мужчина действительно пользовался кредитными средствами, но исправно платил задолженность до 27 мая 2020 года. Однако после этого он начал лишь частично погашать кредит, хотя средства с кредитной карты тратил регулярно. Суд установил, что до 1 января 2023 года мужчина в целом потратил 78 513 грн.

"За период возникновения минусового остатка на карте, ответчик осуществлял частичную оплату задолженности по договору, которая составила 67 104 грн. То есть, остаток непогашенной задолженности по телу кредита составил 11 409 грн. Суд, учитывая, что доказательств возврата кредитных средств в полном объеме материалы дела не содержат, частично удовлетворяет иск банка и взыскивает с ответчика в пользу истца задолженности по телу кредита в размере 11 409 грн, — отмечается в судебном решении.

Напомним, мы уже рассказывали, что клиенты "ПриватБанка" теряют свои деньги из-за мошенников. Они обманывают доверчивых украинцев, якобы предлагая им финансовую помощь.

Также мы писали, по каким критериям клиентам "Привата" согласовывают кредитные лимиты. В банке предоставили детальное объяснение.

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