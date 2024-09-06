ПриватБанк требует уплаты процентов по кредиту, игнорируя решение суда

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка "ПриватБанка" рассказала о том, что финучреждение не выполняет решение суда. Игнорируя решение апелляции, в дальнейшем требует уплаты процентов по кредиту.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Она отметила, что ей неоднократно зафиксирован арест счетов после уплаты задолженности. Так, ПриватБанк требует уплаты процентов по кредиту, отмененному апелляционным судом.

"Уплата мной после решения суда Апелляционной инстанции 08 мая 2024 года, неоднократный арест счетов уже после уплаты мной задолженности и сейчас, несмотря на то, что я после уплаты не пользовалась никакими средствами, ожидала закрытия счета, ПриватБанк требует от меня уплаты процентов, отмененных апелляцией. Их не интересует решение суда. Пока у меня была возможность обжаловать их действия — были обещания осуществить перерасчет до 01 августа 2024 года, однако 22.08.2024 они направили письмо с требованием об уплате ПриватБанку, хоть официально и стало Государственным финучреждением — по факту руководствуется собственными правилами, вне закона", — отмечается в сообщении.

Она подчеркнула, что речь идет о судебной тяжбе по решению Богуславского районного суда Киевской области от 18 декабря 2023 года. Тогда иск АО КБ "ПриватБанк" был удовлетворен и с нее взыскали задолженность по кредитному договору от 13 марта 2008 года в размере 49,51 тыс. грн, 1,92 тыс. судебных издержек за уплату судебного сбора, всего 51,43 тыс. грн.

Однако Апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции. Поскольку анкета-заявление от 13.03.2008 года не содержала определения договоренности сторон об условиях кредитования, в частности, уплаты пени, штрафов, комиссий, порядка их списания. Поэтому коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для возложения на ответчика обязанности по уплате задолженности по телу кредита в заявленном банком до взыскания размере.

"Обоснованным в данном случае является взыскание с ответчика тела кредита в размере 15 098,99 грн, а именно, за вычетом суммы поступлений, уплаченных лицом 1 на погашение кредита, и которые банком были безосновательно распределены на погашение пени и комиссий", — говорится в решении суда.

Жалоба. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Представители банка на портале отреагировали на жалобу, пообещав, что специалисты проверят соответствующую информацию.

"Извините за созданные неудобства", — сообщили в банке, отметив, что после выяснения деталей ситуации дополнительно свяжутся с клиенткой.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может заблокировать счета при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.

Также мы писали, что ПриватБанк пересмотрел тарифы для бизнес-клиентов при подключении услуги "Оплата частями". Снижены расценки для предпринимателей и корпоративных клиентов, продающих товары и услуги в рассрочку.