ПриватБанк вимагає сплати відсотків за кредитом, ігноруючи рішення суду

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка "ПриватБанку" розповіла про те, що фінустанова не виконує рішення суду. Ігноруючи рішення апеляції, надалі вимагає сплати відсотків за кредитом.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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ПриватБанк ігнорує рішення суду

Вона зазначила, що їй неодноразово було зафіксовано арешт рахунків після сплати заборгованості. Так, ПриватБанк вимагає сплати відсотків за кредитом, які скасував апеляційний суд.

"Сплата мною після рішення суду Апеляційної інстанції 08 травня 2024 року, неодноразовий арешт рахунків вже після сплати мною заборгованості і зараз, не зважаючи, що я після сплати не користувалась жодними коштами, чекала закриття рахунку, ПриватБанк вимагає від мене сплати відсотків, які скасовані апеляцією. Їх не цікавить рішення суду. Поки в мене була можливість оскаржити їх дії — були обіцянки здійснити перерахунок до 01 серпня 2024 року, проте 22.08.2024 вони надіслали лист з вимогою про сплату. ПриватБанк хоч офіційно і став Державною фінустановою — по факту керується власними правилами, поза законом", — наголошується у повідомленні.

Вона зазначила, що йдеться про судову тяганину за рішенням Богуславського районного суду Київської області від 18 грудня 2023 року. Тоді позов АТ КБ "ПриватБанк" було задоволено і з неї стягнули заборгованість за кредитним договором від 13 березня 2008 року у розмірі 49,51 тис. грн, 1,92 тис. судових витрат зі сплати судового збору, загалом 51,43 тис. грн.

Однак Апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції. Оскільки анкета-заява від 13.03.2008 року не містила визначення домовленості сторін про умови кредитування, зокрема, сплати пені, штрафів, комісій, порядку їх списання. Тому колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для покладення на відповідачку обов`язку зі сплати заборгованості за тілом кредиту у заявленому банком до стягнення розмірі.

"Обґрунтованим у даному випадку є стягнення з відповідачки тіла кредиту у розмірі 15 098,99 грн, а саме, за вирахуванням суми надходжень, які були сплачені особою 1 на погашення кредиту, і, які банком були безпідставно розподілені на погашення пені та комісій", — йдеться у рішенні суду.

Скарга. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представники банку на порталі відреагували на скаргу, пообіцявши, що спеціалісти перевірять відповідну інформацію.

"Вибачте за створені незручності", — повідомили у банку, зазначивши, що після з'ясування деталей ситуації додатково зв'яжуться з клієнткою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може заблокувати рахунки під час виведення депозитів. Клієнти стверджують, що всі звинувачення банку безпідставні.

Також ми писали, що ПриватБанк переглянув тарифи для бізнес-клієнтів у разі підключення послуги "Оплата частинами". Знижено розцінки для підприємців і корпоративних клієнтів, які продають товари і послуги на виплат.