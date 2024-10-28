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ПриватБанк требует клиента вернуть 51 тыс. грн — решение суда

28 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиент ПриватБанка хотел получить помощь, но из-за мошенников потерял средства — детали
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические схемы, использующие объявления о материальной помощи. Один из них, наткнувшись на такую информацию в социальных сетях, позвонил по указанному номеру и узнал о долге по кредиту в ПриватБанке на сумму 51 096 гривен.

Об этом говорится в решении Долгинцевского районного суда Кривого Рога.

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Детали дела

ПриватБанк пытается взыскать с мужа задолженность по кредитному договору № б/н от 28.07.2007 года, которая на 13.12.2023 года составляет 51 096 гривен. Из этой суммы 42 824 гривны — это задолженность по просроченному телу кредита, а 8 272 гривны — по просроченным процентам.

Муж уверяет, что не получал эти средства. Недавно он увидел в социальных сетях объявления о материальной помощи от ООН и позвонил по указанному номеру. После того, как он сообщил номер карты, ему сказали ожидать текстового сообщения, которое нужно было озвучить. На следующий день, когда он ушел снять пенсию, оказалось, что с его карты исчезли деньги. После этого мужчина обратился в полицию по поводу мошеннических действий неизвестных лиц.

Решение суда

Суд удовлетворил иск акционерного общества коммерческого банка "ПриватБанк" и решил взыскать с мужа задолженность по кредитному договору № б/н от 28.07.2007 года, что на 13.12.2023 составляет 51 096 гривен. Среди этой суммы 42 824 гривны — это задолженность по просроченному телу кредита, а 8 272 гривны — по просроченным процентам.

В суде было отмечено, что ответчик не смог доказать, что списание средств с его карточки произошло без его участия или бездействия, что привело к потере персональной информации. Суд констатировал, что мужчина проявил опрометчивость, введя свои идентификационные данные на мошенническом фишинговом сайте, что позволило злоумышленникам получить доступ к его личной информации. Таким образом, его действия способствовали незаконному использованию информации, позволившей третьим лицам инициировать платежные операции с его счета.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты Государственного ПриватБанка жалуются на неисправность лимитов для интернет-платежей. Один из клиентов установил ограничение на оплату в сети до 6 700 гривен. Сначала он оплатил покупку на сумму 5 374 гривны, а впоследствии обнаружил списание 11 877 гривен. Это вызывает вопрос об эффективности работы установленных ограничений.

Также мы писали, что ПриватБанк заблокировал счет клиента после нескольких операций по переводу средств. Это произошло после продажи криптовалюты, однако покупатель отменил соответствующий перевод в банке.

банковские счета ПриватБанк деньги мошенничество судебные решения

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