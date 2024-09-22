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ПриватБанк требует 30 тыс. грн за кредит, которого клиентка не брала — решение суда

22 сентября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиентка ПриватБанка отказалась платить кредит, который оформили мошенники — на чью сторону стал суд
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный ПриватБанк требует от клиентки вернуть долг в 30 559 гривен по кредиту. Однако женщина утверждает, что в настоящее время находилась за границей и не давала согласия на его получение.

Об этом говорится в решении Корабельного районного суда Николаева.

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Детали дела

В материалах дела отмечено, что ПриватБанк требует от женщины вернуть долг в 30 559 гривен по кредиту. Она рассказывает, что открыла счет в банке в 2012 году, но в 2020 году уехала за границу и теперь живет и работает в Польше.

Женщина узнала 9 января 2022 года, что неизвестные подделали ее документы и подписали заявление о получении банковских услуг, пока она была за пределами Украины. 11 января 2022 года мошенники получили кредит наличными, используя ОТП пароль для идентификации. На счет, открытый от ее имени, было зачислено 33 999 гривен, которые злоумышленники потратили.

После возвращения в Украину женщина обратилась в ПриватБанк, и служба безопасности обещала выяснить обстоятельства. Однако банк без учета этих фактов подал иск в суд.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск ПриватБанка и обязал женщину уплатить 30 559 гривен по кредитному договору от 11 января 2019 года. Эта сумма включает 30 532 гривны задолженности по кредиту и 27 гривен процентов.

Суд скептически оценил объяснение женщины, что "злоумышленники" открыли карточку на ее имя без ведома. Как видно из выписки по карточке за период с 9 по 16 января 2022 года, на счету были как списание, так и зачисление средств, что женщина не опровергла. Хотя она утверждала, что узнала о неправомерных действиях 9 января, она не уведомила банк об этом.

Дополнительно ПриватБанк подтвердил, что не было записей ее разговоров с контакт-центром. Аргументы женщины и ее представителя о том, что она не давала согласия на использование средств, опровергаются этими обстоятельствами.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты государственного ПриватБанка жалуются на блокировку карт, куда поступает пенсия. При этом объяснений такого шага со стороны банка нет.

Мы также рассказывали, что в ПриватБанке объяснили, кому из граждан и как именно необходимо актуализировать данные. С таким вопросом обращаются клиенты банка.

ПриватБанк кредиты деньги мошенничество долги судебные решения

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