Обмен валют в ПриватБанке — клиенты жалуются, что банк не обменивает доллары, которые сам выдал

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" отказывает в обмене валюты. Клиент сообщил, что ему не обменяли 100 долларов, полученных в этом банке.

Соответствующая жалоба размещена на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Детали жалобы

В одном из отзывов сказано, что клиенту ПриватБанка отказали обменять купюру в 100 долларов из-за наличия на ней пятен. Однако клиент утверждает, что банк сам выдал ему купюру.

"И как обычно работники в отделении натренированы винить клиентов и рассказывать сказочки, что у них все хорошо, это клиенты не так хранят. Всем очевидно, что это методика, которую они учат на все типичные случаи обмана, связанные с этим банком", — говорится в сообщении.

Представители ПриватБанка ответили на отзыв. Там отметили, что банк производит выдачу валюты согласно действующим требованиям Национального Банка Украины.

"Также отметим, что в отделении Банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры. В случае, если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", — ответил ПриватБанк.

Скриншот: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк по несуществующей задолженности ограничил права клиента, закрыв кредитный лимит. Украинец возмущен, ведь, проверив себя в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), никакого долга не обнаружил.

Мы также писали, что клиентка ПриватБанка обвиняет финучреждение в нарушении ее прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям и собирается привлечь его к ответственности.