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ПриватБанк відмовляється міняти валюту, яку сам видав — деталі скарги

15 вересня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Обмін валют в ПриватБанку — клієнти скаржаться, що банк не обмінює долари, які сам видав
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державна фінустанова ПриватБанк відмовляє в обміні валюти. Клієнт повідомив, що йому не обміняли 100 доларів, які він отримав у цьому банку.

Відповідна скарга розміщена на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Деталі скарги

В одному з відгуків сказано, що клієнту ПриватБанку відмовили обміняти купюру в 100 доларів через наявність на ній плям. Проте клієнт стверджує, що банк сам видав йому цю купюру.

"І як зазвичай працівники у відділенні натреновані звинувачувати клієнтів і розповідати казочки, що у них все добре, це клієнти не так зберігають. Всім очевидно, що це методичка, яку вони вчать на усі типові випадки обману, пов’язані з цим банком", — йдеться в повідомленні.

Представники ПриватБанку відповіли на відгук. Там зазначили, що банк здійснює видачу валюти згідно з чинними вимогами Національного Банку України.

"Також зазначимо, що у відділенні Банку видаються купюри, які попередньо пройшли перевірку, відповідно, під час видачі пропонуються платіжні купюри. У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати", — відповів ПриватБанк.

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Скриншот: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк за неіснуючою заборгованістю обмежила права клієнта, закривши кредитний ліміт. Українець обурений, адже, перевіривши себе в Українському бюро кредитних історій (УБКІ), жодного боргу не виявив.

Ми також писали, що клієнтка ПриватБанку звинувачує фінустанову у порушенні її прав як споживача через блокування всіх рахунків. Жінка заявила, що такими діями банк підриває довіру громадян до фінансових установ, і збирається притягнути до відповідальності.

ПриватБанк банки долар валюта обмін валют

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