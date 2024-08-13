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ПриватБанк отказывает в кредите "єОселя" — кто не подпадает под критерии

13 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк не предоставляет кредиты єОселя некоторым гражданам — кто не имеет права на ипотеку
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на отказ в предоставлении ипотеки по программе "єОселя". В банке объяснили особенности правительственной кредитной программы.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять оценку деятельности банков.

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Как известно, по государственной ипотечной программе "єОселя" военные ВСУ по контракту и силовики, педагоги, медики, ученые могут получить кредит на покупку жилья под 3% годовых. В то же время для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, остальных граждан, не имеющих собственного жилья или желающих увеличить площадь, ставка равна 7%.

В одном из сообщений клиент из Тернополя пожаловался на отказ банка в предоставлении кредита по этой программе. Он ведет деятельность в сфере внутреннего туризма. И именно из-за этого факта финучреждение не может предоставить кредит.

"В отделении в Тернополе нам отказали в кредите по селу, аргументируя, что у банка есть внутренние правила, согласно которым тот, кто занимается туризмом, не может быть ни поручителем, ни сам не может брать кредит. Объясните почему?" — говорится в сообщении.

Реакция ПриватБанка на жалобу

В ПриватБанке отреагировали на жалобу клиента. Там пояснили, что такая категория граждан не подпадает под критерии программы "єОселя".

В банке напомнили, что оформлять ипотеку по льготной программе разрешается резидентам Украины в возрасте от 21 до 65 лет (на момент погашения кредита), у которых есть официально подтвержденный доход и относятся к категориям граждан, утвержденных постановлением № 856:

  • военные;
  • медработники;
  • научные работники и педагоги;
  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны;
  • семьи погибших (умерших) ветеранов войны;
  • внутренне перемещенные лица, другие граждане Украины, у которых нет в собственности жилой недвижимости или менее 52,5 кв. метра для семьи с одного человека и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк расширил географию предоставления кредитов на приобретение жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.

Ранее мы писали, что женщина, являющаяся военнослужащей, получила согласование от ПриватБанка на предоставление кредита в размере 1,6 млн гривен по программе "єОселя", нашла необходимую недвижимость, оплатила владельцам авансовую сумму средств, однако кредитных денег банк не предоставил. Украинка возмущена, что финучреждение не предупредило, что существуют проблемы с поступлением средств по программе.

ПриватБанк кредиты ипотека деньги банки туризм єОселя

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