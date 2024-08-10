Програма єОселя — банки пояснили, чому можуть відмовити у кредитуванні

Ключ в руках. Фото: Adobe

Станом на початок серпня 2024 року загальний обсяг виданих іпотек за програмою "єОселя" становив 18,8 млрд гривень. Однак, отримати кредит можуть не всі охочі.

Про те, чому деякі українці не можуть скористатися програмою, розповідає LIGA.net.

Читайте також:

Чому банки відмовляють у кредитах

У коментарі LIGA.net керівник департаменту заставного кредитування державного ПриватБанку Владислав Корольов повідомив, що щомісяця банк отримує понад 9 000 заявок на кредит за програмою "єОселя", з яких близько 52% отримують попередньо позитивні рішення.

"Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", — пояснив він.

У державному Ощадбанку в свою чергу повідомили, що статистично два з трьох запитів на іпотечний кредит, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає кредит.

"Найчастіші причини відмови — негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців", — йдеться в повідомленні.

За перше півріччя 2024 року банки-учасники програми "єОселя" видали 5505 кредитів на суму 9,4 млрд гривень. У 2023 році загалом було видано 5 855 кредитів на 8,8 млрд гривень. Найбільша частка кредитів припадає на Київ та Київську область, де на столичний регіон зосереджено понад 45% всіх позик.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.

Ми також повідомляли, що в Україні за майже два роки дії програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" громадяни оформили понад 11 тис. кредитів сумарно на 17,67 млрд гривень. Загалом щомісячна середня кількість кредитів зросла у 1,6 раза.