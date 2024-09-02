Оплата частями от ПриватБанка — почему военные не могут воспользоваться услугой

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного ПриватБанка не смог воспользоваться услугой "Оплата частями". Он отмечает, что ему отказали из-за того, что он военнослужащий.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Детали жалобы

По словам мужчины, он всегда ответственно пользовался кредиткой ПриватБанка с 2088 года. К тому же его зарплата поступает на карту финучреждения, а кредитный лимит составляет 200 тыс. грн. Однако когда он захотел оформить товар за 40 тыс. грн "Оплатой частями", ему отказали.

"Надо было купить товар оплатой частями, короче взять 40 тыс. грн на 2 месяца. Мне отказали по той причине что я военный. Долго я этого добивался чтобы они мне сказали что не дадут потому что военный. Потому что начали юлить и рассказывать что кредитная история не очень, а это откровенная ложь", — написал клиент ПриватБанка.

Источник: скриншот

Как отреагировал банк

Представители финучреждения ответили, что лимит по сервису "Оплата частями" может отличаться от кредитного лимита.

"Отметим, что это два отдельных лимита и наличие лимита по карте не обязательно означает, что на такую же сумму будет установлен лимит Оплаты по частям. Если у вас уже есть лимит на карте вы можете пользоваться им. В дальнейшем банк может пересмотреть свое решение и предоставить лимит по оплате по частям также", — объяснили в ПриватБанке.

Позже клиент ПриватБанка добавил, что сотрудники финучреждения сказали, что проблема не с картой, а с магазинами, в которых он планировал купить товар.

Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Мы также писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк рассказывают о проблемах с кредитным лимитом. Банк блокирует его без подробных пояснений.