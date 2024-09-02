Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк отказывает в услугах военным — детали жалобы arrow

ПриватБанк отказывает в услугах военным — детали жалобы

2 сентября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Оплата частями от ПриватБанка — почему военные не могут воспользоваться услугой
Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиент государственного ПриватБанка не смог воспользоваться услугой "Оплата частями". Он отмечает, что ему отказали из-за того, что он военнослужащий.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Детали жалобы

По словам мужчины, он всегда ответственно пользовался кредиткой ПриватБанка с 2088 года. К тому же его зарплата поступает на карту финучреждения, а кредитный лимит составляет 200 тыс. грн. Однако когда он захотел оформить товар за 40 тыс. грн "Оплатой частями", ему отказали.

"Надо было купить товар оплатой частями, короче взять 40 тыс. грн на 2 месяца. Мне отказали по той причине что я военный. Долго я этого добивался чтобы они мне сказали что не дадут потому что военный. Потому что начали юлить и рассказывать что кредитная история не очень, а это откровенная ложь", — написал клиент ПриватБанка.

null
Источник: скриншот

Как отреагировал банк

Представители финучреждения ответили, что лимит по сервису "Оплата частями" может отличаться от кредитного лимита.

"Отметим, что это два отдельных лимита и наличие лимита по карте не обязательно означает, что на такую же сумму будет установлен лимит Оплаты по частям. Если у вас уже есть лимит на карте вы можете пользоваться им. В дальнейшем банк может пересмотреть свое решение и предоставить лимит по оплате по частям также", — объяснили в ПриватБанке.

Позже клиент ПриватБанка добавил, что сотрудники финучреждения сказали, что проблема не с картой, а с магазинами, в которых он планировал купить товар.

null
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Мы также писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк рассказывают о проблемах с кредитным лимитом. Банк блокирует его без подробных пояснений.

ПриватБанк кредиты деньги банки жалобы военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:09 Россия запустила по Киеву крылатые и баллистические ракеты — детали от КМВА

07:01 ПриватБанк отказывает в услугах военным — детали жалобы

Эксклюзив

06:53 Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

06:40 Цены на латунь в сентябре — какая стоимость металлолома в Украине

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:30 В Украине рекордно выросли цены на сою — сколько стоят зерновые в начале сентября

06:10 Максимальная и минимальная пенсия в сентябре — какие выплаты можно получить в Украине

06:01 Ощадбанк не может защитить средства клиентов от мошенников — детали

05:31 В Киеве раздаются взрывы — Россия запустила ракеты

05:05 Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с — какую погоду прогнозируют сегодня

07:09 Россия запустила по Киеву крылатые и баллистические ракеты — детали от КМВА

07:01 ПриватБанк отказывает в услугах военным — детали жалобы

Эксклюзив

06:53 Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

06:40 Цены на латунь в сентябре — какая стоимость металлолома в Украине

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

06:30 В Украине рекордно выросли цены на сою — сколько стоят зерновые в начале сентября

06:10 Максимальная и минимальная пенсия в сентябре — какие выплаты можно получить в Украине

06:01 Ощадбанк не может защитить средства клиентов от мошенников — детали

05:31 В Киеве раздаются взрывы — Россия запустила ракеты

05:05 Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с — какую погоду прогнозируют сегодня

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

31 августа 2024
Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes