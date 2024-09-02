Оплата частинами від ПриватБанк — чому військові не можуть скористатися послугою

Банківська картка і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного ПриватБанку не зміг скористатися послугою "Оплата частинами". Він наголошує, що йому відмовили через те, що він військовослужбовець.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

За словами чоловіка, він завжди відповідально користувався кредиткою ПриватБанку з 2088 року. До того ж його зарплата надходить на картку фінустанови, а кредитний ліміт становить 200 тис. грн. Проте, коли він захотів оформити товар за 40 тис. грн "Оплатою частинами", йому відмовили.

"Треба було купити товар оплатою частинами, короче взяти 40 тис. грн на 2 місяця. Мені відмовили по тій причині що я військовий. Довго я цього добивався щоб вони мені сказали що не дадуть бо військовий. Бо почали юлити та розповидати що кредитна історія не дуже, а це відверта брехня", — написав клієнт ПриватБанку.

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Як відреагував банк

Представники фінустанови відповіли, що ліміт за сервісом "Оплата частинами" може відрізнятись від кредитного ліміту.

"Зазначимо, що це два окремих ліміти і наявність ліміту по картці не обов'язково означає, що на таку ж суму буде встановлено ліміт Оплати частинами. Якщо у вас вже є ліміт на картці ви можете користуватись ним. В подальшому банк може переглянути своє рішення і надати ліміт по оплаті частинами також", — пояснили у ПриватБанку.

Пізніше клієнт ПриватБанку додав, що співробітники фінустанови сказали, що проблема не з карткою, а з магазинами, в яких він планував купити товар.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

Ми також писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк розповідають про проблеми з кредитним лімітом. Банк блокує його без детальних пояснень.