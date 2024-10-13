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ПриватБанк отказал жене военного в отмене процентов по кредиту

13 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты ПриватБанка жалуются на систему финучреждения — что известно
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты государственного ПриватБанка жалуются на проблемы с оформлением льгот для военнослужащих. В частности одна женщина обратилась в банк с просьбой прекратить начисление процентов за пользование кредитом для защитников Украины и их семей. Однако документы, которые она предоставила, были отклонены системой финансового учреждения, что вызвало недовольство и дополнительные сложности.

Об этом говорится на портале Минфина.

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Детали жалобы

По словам женщины, она неоднократно посылала все необходимые документы, которые  требовали операторы. Однако каждый раз система ПриватБанка их отклоняла. У нее возникает ощущение, что банку выгодно продолжать начислять проценты по кредиту, несмотря на попытки урегулировать ситуацию.

"Создается впечатление, что банку все же выгодно начислять проценты по кредиту. К операторам банка претензий нет. Они вежливые и пробовали помочь", — жалуется женщина.

Реакция банка

Представители ПриватБанка отмечают, что во время общения в чате специалист объяснил, почему документы не прошли проверку, и указал, где не хватает необходимой подписи. Чтобы успешно оформить льготы, необходимы предоставить следующие документы:

  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации брака. В документе должны быть указаны данные об обоих супругах (приложение 6). Обратите внимание, что свидетельство о браке не подходит, поскольку в выписке должны обязательно быть указаны ФИО супруги и мужа. Дата выдачи выписки не должна превышать одного года до момента подачи в банк.
  • Документ, подтверждающий период прохождения военной службы по мобилизации с указанием даты или периода призыва. Это может быть военный билет, выписка из приказа, справка по форме 5 или другой документ, в котором указан период прохождения службы.
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Скриншот: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк не реагирует на просьбу клиентки о разблокировании средств, которые должны были пойти на оплату услуг за содержание домов на текущий счет ЖСК. Одна из клиенток, имеющая инвалидность, утверждает, что банк год затягивает ее проблему.

Также мы писали, что мужчина обратился в ПриватБанк с жалобой на мошенников, похитивших с его карты 126 768 гривен. В то же время финансовое учреждение требует от него уплатить долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен.

ПриватБанк кредиты деньги банки военные

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07:01 ПриватБанк отказал жене военного в отмене процентов по кредиту

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