ПриватБанк заблокував клієнтці 2 тис. грн за комунальні послуги

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" не реагує на прохання клієнтки про розблокування коштів, які мали піти на оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК. Одна з клієнток, яка має інвалідність, стверджує, що банк рік зволікає з її проблемою.

Про це жінка написала на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Клієнтка зазначила, що користувалася послугами банку, та одного дня їй заблокували кошти, які мали піти на сплату комуналки.

"Вже майже рік, як ПриватБанк заблокував мої гроші в розмірі 2000 грн. Протягом багатьох років я здійснювала оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК в ПриватБанку. Але зненацька за період грудень 2023 — березень 2024, (Отримувач ЖБК Оболонь-4) ПриватБанк ці гроші не зарахував і заблокував. Це чотири платежі за чотири місяці (Три квитанції сплачені через банк Ощад і одна через банк ПУМБ)", — написала вона.

Вона тричі зверталася до фахівців фінустанови, проте відповіді так і не надали.

Після намагань вирішити цю ситуацію в комунікаціях, вона зареєструвала письмове звернення за номером 714- ВБ від 18 липня 2024 року, надала квитанції. Їй зателефонував фахівець банку, сказав, що проблеми нема, лише треба надати додаткову інформацію щодо учасника фінансової операції, а саме — прізвище ім'я по батькові та дату народження особи, яка фігурує у платіжці.

Вона на початку серпня до попереднього запиту надала додаткову інформацію, однак протягом півтора місяця — повна тиша.

"Тоді я зробила Третє!!! звернення: 19.09.24 за номером 904 — ВБ, знов надала додаткову інформацію, з копією паспорта, ІПН учасника фіноперації, безпосередньо менеджеру відділення банку. І навіть особа учасник фіноперації зробив завірення копії власноруч при менеджері. І знову тиша… відповіді немає… повернення грошей немає… сплати квитанції немає… Коли ви припините ці знущання над інвалідом ПЕРШОЇ групи? Я надала неодноразово ВСЮ затребувану інформацію!" — наголосила жінка.

У банку на порталі коротко відповіли, що спробують владнати ситуацію.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти до правоохоронних органів.

Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення дотримуючись черги.