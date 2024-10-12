ПриватБанк заблокував клієнтці 2 тис. грн за комунальні послуги

ПриватБанк рік не повертає заблоковані кошти за комуналку — подробиці
Державний "ПриватБанк" не реагує на прохання клієнтки про розблокування коштів, які мали піти на оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК. Одна з клієнток, яка має інвалідність, стверджує, що банк рік зволікає з її проблемою.
Про це жінка написала на порталі "Мінфін".
Деталі скарги
Клієнтка зазначила, що користувалася послугами банку, та одного дня їй заблокували кошти, які мали піти на сплату комуналки.
"Вже майже рік, як ПриватБанк заблокував мої гроші в розмірі 2000 грн. Протягом багатьох років я здійснювала оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК в ПриватБанку. Але зненацька за період грудень 2023 — березень 2024, (Отримувач ЖБК Оболонь-4) ПриватБанк ці гроші не зарахував і заблокував. Це чотири платежі за чотири місяці (Три квитанції сплачені через банк Ощад і одна через банк ПУМБ)", — написала вона.
Вона тричі зверталася до фахівців фінустанови, проте відповіді так і не надали.
Після намагань вирішити цю ситуацію в комунікаціях, вона зареєструвала письмове звернення за номером 714- ВБ від 18 липня 2024 року, надала квитанції. Їй зателефонував фахівець банку, сказав, що проблеми нема, лише треба надати додаткову інформацію щодо учасника фінансової операції, а саме — прізвище ім'я по батькові та дату народження особи, яка фігурує у платіжці.
Вона на початку серпня до попереднього запиту надала додаткову інформацію, однак протягом півтора місяця — повна тиша.
"Тоді я зробила Третє!!! звернення: 19.09.24 за номером 904 — ВБ, знов надала додаткову інформацію, з копією паспорта, ІПН учасника фіноперації, безпосередньо менеджеру відділення банку. І навіть особа учасник фіноперації зробив завірення копії власноруч при менеджері. І знову тиша… відповіді немає… повернення грошей немає… сплати квитанції немає… Коли ви припините ці знущання над інвалідом ПЕРШОЇ групи? Я надала неодноразово ВСЮ затребувану інформацію!" — наголосила жінка.
У банку на порталі коротко відповіли, що спробують владнати ситуацію.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти до правоохоронних органів.
Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення дотримуючись черги.
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