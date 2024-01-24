ПриватБанк обнародовал рекордные финансовые результаты 2023 года

Пачка денег. Фото: NBU

В государственном финучреждении ПриватБанк обнародовали рекордные финансовые результаты работы за 2023 год. В частности, банку удалось удвоить прибыль, что в итоге укрепит экономику страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Результаты деятельности ПриватБанка за 2023 год

Как отмечают в пресс-службе, прибыль финучреждения до налогообложения превысила 72,8 млрд гривен, что в два раза больше прибыли 2022 года.

По результатам прошлого года банк направит в государственную казну 26,8 млрд гривен налога на прибыль. Также 8,2 млрд гривен предоплачено в 2021-2022 годах вместе с дивидендами. Львиную долю чистой прибыли по решению акционера в лице Министерства финансов направят на выплату дивидендов, то есть тоже в бюджет.

Также банк в прошлом году перечислил на благотворительность более 300 млн гривен.

Источник: ПриватБанк

По словам главы правления ПриватБанка Герхарда Беша, 2023 год имел много трагедий, однако был и годом возможностей и адаптации бизнеса к вызовам военных реалий. ПриватБанк стабильно работал, не останавливаясь ни дня.

"Я горжусь теми бизнес-результатами, которых мы смогли достичь. Ведь чем выше наш результат — тем больше мы отдаем государству в виде налогов и дивидендов. Во времена, когда государству, как никогда, нужны средства на оборону, мы осознаем свою большую ответственность как государственного системообразующего банка", — подчеркнул он.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "Приватбанк" выставило на продажу безнадежные кредиты своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

Также в ПриватБанке объяснили, почему иногда у клиентов могут возникать проблемы по программе "Оплата частями". Также в банке уточнили нюансы возврата кредитных средств.