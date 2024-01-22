Кредити українців — ПриватБанк продасть безнадійні позики клієнтів

Гроші у руках. Фото: Unplush

Державна фінустанова "Приватбанк" виставила на продаж безнадійних кредитів своїх клієнтів на понад пів мільярда гривень. Продаж боргу відбудеться шляхом проведення електронних торгів.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

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Детальніше про продаж безнадійних кредитів

Як зазначається, ПриватБанк запропонує професійним учасникам ринку до 2 лютого поточного року зареєструватися на сайті системи е-торгів Міністерства юстиції OpenMarket ДП "СЕТАМ" для купівлі прав вимоги за портфелем карткових кредитів загальним боргом 501,4 млн гривень (стартова ціна лота).

У портфель входить близько 80 тис. споживчих кредитів, які було надано громадянам без забезпечення, які згодом визнали безнадійними та списали за рахунок сформованих резервів.

Зокрема, з портфелю для продажу виключили кредити таких боржників як військовослужбовці, мобілізовані, за даними, що наявні в банку.

Умови продажу є чесними та прозорими — права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

Продаж боргу відбудеться шляхом проведення е-торгів, які складаються з покрокового зниження стартової вартості лота, етапів подання закритих пропозицій та цінової пропозиції.

Долучитися до торгів можуть фінустанови з чинною ліцензією на надання коштів у позику чи послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

В кінці минулого року наглядова рада у ПриватБанку ухвалила рішення щодо продажу права вимоги за вказаним портфелем безнадійних кредитів, у рамках затвердженої урядом та Нацбанком програми зменшення проблемної заборгованості держбанків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році на програму пільгових житлових кредитів для внутрішньо переміщених осіб в Україні виділять 877,5 млн гривень. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за період реалізації програми вже надано 650 кредитів на загальну суму 902,3 млн гривень.

Раніше ми писали, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на списання кредитних коштів невідомими особами. У банку пояснили, що потрібно зробити в такій ситуації та чи можна повернути гроші.