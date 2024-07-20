ПриватБанк выдает доллары 1996 года - какие угрозы и как действовать

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" выдает доллары США образца 1996 года, которые обменять довольно проблематично в обменниках и банках. Клиенты жалуются, а представители банка уверяют, что купюры являются полноценным платежным средством.

Об этом говорится на портале Minfin, где клиенты банков оставляют жалобы или отзывы.

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Как отметил один из клиентов ПриватБанка, он долгое время пользуется услугами финучреждения без нареканий, однако в последнее время возникли проблемы с обменом иностранной валюты.

В частности, в Киевской области, где он проживает, на кассе валюты нет и необходим предварительный заказ. Чтобы совершить обмен, пришлось потратить время и ждать, однако ему выдали деньги старого образца 1996 выпуска. Он отказался от купюр и сделал перезаказ, однако и во второй раз ему предложили "раритет".

"Много лет пользуюсь услугами ПриватБанка и до сих пор был доволен, все возникавшие вопросы решались в кратчайшие сроки, всем рекомендовал данный банк. Однако в последнее время совсем не доволен работой данного банка. Причина в том, что в отделении отсутствует иностранная валюта для покупки, а точнее доллар США. Кассир сообщила: чтобы приобрести доллары США, делайте заказ через Приват24. Сделал заказ, прихожу в отделение — мне выдают доллары образца 1996 года, и состояние их не очень хорошее. Я отказался их получать, других кроме 1996 года в банке нет. Заказал снова через Приват24 — и снова привезли доллары США 1996 года, и состояние их неудовлетворительное", — говорится в сообщении.

Мужчина заметил, что подобные купюры потом очень сложно обменять. Их отказываются принимать не только в обменниках, но и в банках.

"Если вы знаете, в дальнейшем продать доллары США 1996 года довольно проблематично, обменники, как и банки, неохотно их принимают обратно. Поэтому у меня вопрос, почему в отделения ПриватБанк завозит доллары США только 1996 года?" — говорится в жалобе.

Объяснение ПриватБанка

Как отметили представители ПриватБанка, сумму формируют и доставляют для заказа из купюр того номинала и года выпуска, что есть в наличии.

Финучреждение принимает и выдает исключительно такую валюту, которая полностью отвечает требованиям Национального банка Украины (НБУ) и считается полноценным платежным средством не только на территории Украины, но и в других странах в соответствии с признаками износа.

"На текущий момент согласно Постановлению 75 НБУ банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в совершении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты любого года выпуска в случае полного соответствия по дизайну и элементам защиты образцам, подлинность которых подтверждена с использованием соответствующего оборудования", — говорится в ответе.

В банке отметили, что клиент при получении средств в кассе имеет право отказаться от заказа и перезаказать валюту на другую дату.

"Хотим заметить, если другие учреждения отказываются у вас принять наличные, опираясь на год, вы можете жаловаться в Национальный банк", — добавили в ПриватБанке.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, беженцы, являющиеся клиентами государственного ПриватБанка, жалуются на регулярную блокировку входа в мобильное приложение Приват24 и непрофессиональную поддержку в онлайн-чате. В банке опубликовали алгоритм действий в таких случаях.

Также мы писали, что клиент госфинучреждения ПриватБанк обратился в полицию из-за частичной блокировки счетов на основе конфиденциальных данных. Утверждает, что банк противоправно получил информацию из реестров Министерства внутренних дел.